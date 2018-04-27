Başbakan Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "MHP ile ittifakımızın çerçevesi belli, cumhurbaşkanı adayımız ortak. Cumhurbaşkanlığı için kampanya yapacağız. Burada ayrı bir dil olmaz. Zaten adayımızı müşterek belirlemişiz. Cumhurbaşkanımızı destekleyecek, onun seçilmesi için canla başla hem onlar hem biz çalışacağız." dedi. Yıldırım, CNN Türk, Habertürk, 24 TV, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Avrupalı siyasetçilerin söylemlerinin, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen referandum öncesine göre yumuşadığı belirten Yıldırım, Avrupa medyasının ise aynı nakaratı tekrarladığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik bir ön yargı olduğunu aktaran Yıldırım, "Sürekli onu gündemde tutmaya çalışıyorlar. Geçen sene bir istisna idi. Neydi bu? Birçok ülkede seçim vardı. Dolasıyla oradaki politik dengeler ön plana çıktı. O yüzden bir gerginlik oldu. Bazı tatsızlıklar yaşandı. Bu yıl öyle bir şey yok." diye konuştu. Almanya'ya yaptığı ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Yıldırım, bundan sonra ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman mevkidaşlarıyla telefonla görüştüğünü belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Geçen yıla göre bu yıl daha iyi durumdayız. Popülist beyanlardan kaçmak lazım. Gerginliği tırmandırmanın ne bize ne Avrupa'ya faydası var. Çünkü yüzde 50'den fazla ticaretimizi Avrupa ile yapıyoruz. Orada yaşayan 6-7 milyon vatandaşımız var. Bu ilişkiler gerildiği zaman onlar da mutsuz oluyor. Onların da canı sıkılıyor. Onlara karşı da olumsuza dönüşüyor. Onun için sorumlu davranmamız lazım." - "Bölücülere karşı büyük mücadele veriyoruz" "AK Parti ve MHP dışındaki partilerin tabanlarına neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 2 parti ittifakı gibi gözüktüğünü ancak bunun "vatandaş ittifakı" anlamına geldiğini söyledi. Türkiye'nin büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Nedir bunlar? Güneyimizde savaşlar devam ediyor. Bundan en büyük bedeli biz ödüyoruz. Yurt içinde ve dışında bölücülere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Elhamdülillah yurdun her köşesinde devlet iradesi ve otoritesi sağlanmış durumda. Her tarafa insanlar gidebiliyor, kendini ifade edebiliyor, terör örgütünün baskısını hissetmeden yaşayabiliyor. Bu az bir şey değil. Bunun devam etmesini istiyoruz.

Türkiye'yi açıktan açığa bölmek istiyorlar. Doğu illerinde Sivas da dahil Kilis'e, Gaziantep'e kadar 'Burası benim.' diyor. 'Burada devlet kuracağım.' diyor. Sana burada devlet kurdururlar mı? Misak-i Milli sınırları içerisinde bir karış toprağımıza da halel gelmeden bayrağımızı yurdun her köşesinde dalgalandıracağız. Bir millet olacağız." "AK Parti ve MHP'nin seçimlerde nasıl bir dil kullanacağı ve Kürtlerin tercihi"ne ilişkin soru üzerine Binali Yıldırım, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkesini benimsemeyenin etnik kimliği ne olursa olsun bizim açımızdan bir tehdittir. Bizi bağlayan tek devlet, üniter yapı, topraklarımızın bütünlüğü. Kürtlerin sorunu PKK'dır. PKK, Kürtlerin de Türklerin de sorunudur. PKK bugün Kürtler için gözyaşı, kan, çocuklarının geleceğini karartmış. Bölgenin kalkınmasını geciktirmiş. Böyle mi Kürtlerin meselesine sahip çıkacaksın? Bütün etnik gruplar bizim başımızın tacıdır. Bölgeyle ilgili kamuoyu yoklamamız var; vatandaş terör örgütüne prim vermiyor." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanların gelecek beklentisinin olduğuna değinen Yıldırım, vatandaşların yaraların ne zaman sarılacağı, ekonominin ne zaman canlanacağı, ne gibi projeler yapılacağı konularında beklentilerinin olduğunu dile getirdi. - "Aynı değerleri savunuyoruz" Terör örgütünün istismar alanlarının oldukça azaldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "MHP ile bizim söylemimiz arasında çok fark yok. Onlar da üniter yapıyı, tek bayrağı, tek milleti, tek vatanı savunuyor. Aynı değerleri savunuyoruz. O bölgedeki Kürtler de aynı değerleri savunuyor. MHP ile ittifakımızın çerçevesi belli, cumhurbaşkanı adayımız ortak. Cumhurbaşkanlığı için kampanya yapacağız. Burada ayrı bir dil olmaz. Zaten adayımızı müşterek belirlemişiz. Cumhurbaşkanımızı destekleyecek, onun seçilmesi için canla başla hem onlar hem biz çalışacağız. Milletvekilliği için de ortak gireceğiz. İki sütun arasında amblemlerimiz var. Altında MHP'nin ve bizim listemiz var. Evet mührünü ikisinin ortasına bastığı zaman ortak oy. Bizimkine bastığı zaman bizim, MHP'nin tarafına bastığı zaman onların oyu."