Başbakan Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 657 sayılı kanuna tabi memurların sözleşmeli olacağı iddialarına ilişkin, "Öyle bir şey yok. Anayasada zaten bunun tanımı yapılmış. 657’nin kapsamı belli, nasıl çalışacakları belli. Memurlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Zaman zaman böyle yalan dolan laflar ortaya atılıyor, kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Oy avcılığının ötesinde bir şey değil. Herkes kendi statüsü neyse o statüyle çalışmaya devam edecek." dedi. Yıldırım, Star TV'de yayımlanan "Nazlı Çelik ile Seçim Özel" programında yaptığı açıklamada, 657'ye tabi memurların sözleşmeli yapılacağı yönündeki iddialarla ilgili soruyu yanıtladı. Memurların nasıl çalışacaklarının anayasada belli olduğunu, bu konuda bir değişiklik yapılmayacağını bildiren Yıldırım, "Öyle bir şey yok. Anayasada zaten bunun tanımı yapılmış. 657’nin kapsamı belli, nasıl çalışacakları belli. Memurlarla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Zaman zaman böyle yalan dolan laflar ortaya atılıyor, kafa karıştırılmaya çalışılıyor. Oy avcılığının ötesinde bir şey değil. Herkes kendi statüsü neyse o statüyle çalışmaya devam edecek." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin geleceği olan gençler için bir takım çalışmalar yaptıklarını, bu süreçte 131 yeni üniversite açtıklarını söyledi. Gençlerin üniversiteye erişimlerini kolaylaştırdıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: "Dünyada üniversiteye erişimde Yunanistan'dan sonra Türkiye ikinci sırada geliyor. Artık üniversite kapılarında bekleme konuşulmuyor. Çünkü mezun olanlar kadar kontenjan var üniversitelerde hatta bazılarında da boş kalıyor. Bu tarafı hallettik, açılan üniversitelerin yurt kapasitesini artırdık, 182 binden 632 bine çıkardık ama yetmez, yüzde 10'u bile değil üniversitede okuyanların, daha da artıracağız." Yıldırım, bursları 10 kat kadar artırdıklarını, gençleri yurt dışına eğitim için gönderildiğini belirterek, "Gençlerimize daha fazla sorumluluk vermemiz lazım. Onları sosyal medyada daha çok takip etmemiz lazım, onların aykırı fikirlerine tahammül etmemiz lazım." dedi. - "Kampanyaları iyi gitmiyor" Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisine "eğlenceli" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Onları eğlendirebiliyorsak bu da iyi bir şey yani canları sıkılıyor zaten. Kampanyaları iyi gitmiyor, millet artık söylemlerinin içinin boş olduğunu anladı. Dolayısıyla ben koltuğumu bırakmak için mücadele ediyorum, onlar koltuk kapmak için mücadele ediyorlar ama o kadar kolay olmadığını da bilmeleri lazım." dedi.

Yıldırım, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu için "(Hızlı tren göçü artırıyor, Sivas'a hızlı trene ne gerek var) dedikten sonra daha söylenecek laf bulamıyorum." ifadesini kullandı. Meral Akşener için "Allah işini gücünü rast getirsin" diyen Yıldırım, "Genel olarak yıkım ekibi diyorum ben bunlara, onların ortak bir hedefi var Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek, sonrası ne olacak, sonrası tufan, önemli değil. Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun." ifadesini kullandı. Başbakan Yıldırım, Türk Milleti'nin ferasetine, basiretine güvendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Milletimiz geçmişi de geleceği de Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da en detaylı bir şekilde dikkate alacak ve ona göre tercihini yapacak. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyorum, Türkiye'nin bölgede güçlü olmaya ihtiyacı var. Ülkemiz etrafındaki dış tehditlere, kurgulanan planlara karşı birliğimiz beraberliğimiz çok önem arz ediyor. Bunu sağlayacak tecrübeye sahip ekiplerin iş başında olması önemli ama yeni dönemde bize, yeni iktidara düşen bir görev var. Sadece yüzde 51'in değil, gayri memnunların da oranını azaltmak. Tüm başarı orada, yüzde 50 verdi eyvallah ama vermeyen vatandaşlarımızın da gönlünü kazanmamız lazım. Onu da sağlamak için yeni dönemde daha çok gayret etmek ihtiyacı var."

- "Kem aletle kemalat olmaz" Başbakan Yıldırım, dolar kuru ve ekonominin genel gidişatı ile ilgili bir soru üzerine son günlerde kurdaki değişimlerin Türkiye dışındaki küresel gelişmelerden etkilendiğini, ABD ve AB merkez bankalarının faiz artırması ve petrol fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilerinin olduğunu ifade etti. "Genel olarak ekonomi istikrar ve güvene bağlıdır. 24 Haziran seçimlerinde güçlü bir istikrar sağlanırsa, güçlü iktidar gelirse her şey çok kolay olacak. Taşlar yerine oturur" diyen Yıldırım, muhalefetin seçim vaatlerinde israfa vurgu yaptığı yönündeki soru üzerine ise şöyle konuştu: "İsrafa biz karşıyız. Ne lükse düşkünlüğümüz var. Bir dilim ekmek sen yiyorsun bir dilim ekmek ben yiyorum. Belki de iki öğünü yiyemiyoruz. Bizim vatandaştan başka farklı bir yanımız yok. (Makam araçları) Yürüyerek mi gidelim, zaman ekonomisi diye bir şey var. Devletin itibarını temsil eden makamlarda da bu araçların olması lazım. Onu bile istismar konusu, siyaset aracı yapmak ayıptır. Buna gerek yok. Araçtı, lükstü, oydu, buydu lüzumsuz işler... Her ülkede böyle. Hangi ülkede başbakan ve cumhurbaşkanı araç kullanmıyor. Zaman altın değerindedir. Kem aletle kemalat olmaz."