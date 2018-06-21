Başbakan Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor." dedi. Yıldırım, A Haber-ATV ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, son iki yılda yaşananların Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde gelecek yıllarda en fazla konuşulacak ve yazılacak bir dönem olacağını ifade etti. Bu iki yıl içerisinde darbe girişimi yaşandığını, terörle mücadelede ciddi bir sistem değişikliğine gidildiğini belirten Yıldırım, taaruz esaslı terörle mücadeleye başlandığını söyledi. Yıldırım, içerde terörü bitirmenin bir anlam ifade etmeyeceği, dışarıdan sızmalar olduğu müddetçe bu beladan kurtulanamayacağı düşüncesiyle hareket edildiğini dile getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye karar verildiğine işaret eden Yıldırım, bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığını, şimdi de Irak'ın kuzeyinde faaliyetler yürütüldüğünü anımsattı. - "İkisi birbiriyle tamamen zıt ortaya konulan tezler"

Yıldırım, Türkiye'nin 50 yıldır gündeminde olan anayasa değişikliğinin, 16 Nisan'da yüzde 51,4 ile kabul edildiğini anımsattı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhalefet adaylarının 'Eskiye döneceğiz.' demesine şaşıyorum. Eskiye dönemezsiniz. Çünkü vatandaş, 16 Nisan'da bunun kararını verdi. Siz hala 16 Nisan öncesinde kalmışsınız. 'Hayır' blokunun aynen devam ettiğini görüyoruz. Vatandaşın iradesine bir kere önce boyun eğin, saygı gösterin. 'Tamam 16 Nisan'da vatandaş kabul etti.' deyin. Şimdi onun uygulaması var, yaptığımız seçim 16 Nisan kararının hayata geçirilmesi, sürecin tamamlanmasıdır." Muhalefetin büyük vaatlerde bulunduğunu, seçim beyannamelerinde "güçlendirilmiş parlamenter sistem" vadettiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "O zaman sen seçilmiş olsan bile ne yapacaksın? Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı temsili makamdır, icra gücü yoktur. Bunu vatandaşa niye anlatmıyorsun? 'Ben seçilmeye çalışıyorum ama sembolik bir başkan olacağım', bunu söyle de vatandaş ne yapacağını bilsin. Hangisine inansın? Büyük büyük vaatlere mi yoksa 'Eskiye döneceğiz, parlamenter sistemi getireceğiz.' demene mi inansın? İkisi birbiriyle tamamen zıt ortaya konulan tezler."

- "Bilgisi olmadan ilgisi olanlar her şeyi söylüyor" Terörle mücadelede gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Kandil'in terör örgütü için çok stratejik bir yer olduğuna işaret etti. Yıldırım, Irak ile İran sınırı arasında arazi şartları itibarıyla dışarıdan ve havadan taarruzlara karşı korumalı olan Kandil'in, PKK bölücü terör örgütü için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Hava harekatlarıyla zaman zaman oraların dağıtıldığını, bombalandığını ifade eden Yıldırım, terör örgütünü sıkışınca İran tarafına oradan da Irak tarafına geçtiğini belirtti. Hava harekatıyla buradaki terör yuvalarını dağıtmanın mümkün olmadığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın benzerini Kuzey Irak alanında da yapmaya çok önceden başlamıştık. Bunun seçimle ortaya çıkmış bir iş olduğunu söylüyor bazıları. Bilmeyince her şeyi konuşursun. Bilgisi olmadan ilgisi olanlar maalesef her şeyi söylüyor. Bu operasyon, aylar önce daha seçim tarihi belli olmadan, planlanmış ve Kuzey Irak bölgesindeki önemli kritik yerlere birliklerimiz zaten konuşlanmıştı. Kuzey Irak'ta 11 geçici üs bölgemiz var. 400 kilometrekarelik alanda temizlik harekatı yapıldı, askerlerimiz faaliyetlerini sürdürüyor."