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Başbakan Yıldırım Çekmeköy'de halka hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:55 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "Cumhur İttifakı demek, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak demek. Bölücülere, FETÖ'cülere göz açtırmamak demek. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz dikenlerin gözünü çıkarmak demek" - "Siz bu adayların FETÖ, PKK ve terörle ilgili bir şey söylediklerini duydunuz mu? Hiç ağızlarından terörle mücadele hakkında bir şey çıktı mı? Çıkamaz. Çünkü el altında işbirliği yapıyorlar. Konuşamazlar. Onun için kardeşlerim birliğimizi, beraberliğimiz zarar vereye çalışanlara inat, bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız ve beraber Türkiye olacağız"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhur İttifakı demek, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak demek. Bölücülere, FETÖ'cülere göz açtırmamak demek. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz dikenlerin gözünü çıkarmak demek." dedi.

Çekmeköy Taşdelen Caddesi'nde halka hitap eden Yıldırım, İstanbul'u geçmişteki halinden Recep Tayyip Erdoğan'ın kurtardığını anlattı.

Yıldırım, Çekmeköy'ün 1980'li yıllardaki halini hatırlatarak, "Yol yok, altyapı yok, kanalizasyon yok, mahrumiyet hat safhada. Bugün Çekmeköy Anadolu Yakası'nın en güçlü ilçesi. İşte AK belediyeciliğin farkı bu." dedi.

Çekmeköy'ü kalkındırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, Çekmeköylülere ağustos ayında Üsküdar-Çekmeköy metrosunun açılacağı müjdesini verdi.

Başbakan Yıldırım, bazı cumhurbaşkanı adaylarının "Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, yerli otomobil yaptırmayacağız. Külliyeyi yıkacağız" ifadelerini kullandıklarını söyleyerek, "Kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Yapmak varken yıkmak ne oluyor? Niye yapmıyorsunuz?' 'AK Parti'nin yaptığının üzerine şunu da yapacağız' deyin de belki millet de inanır. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Ama içi boş bir şey yok." diye konuştu.

Çekmeköy'de geçen 15 yıl içinde 933 yeni derslik yaptıklarını söyleyen Yıldırım, ayrıca İstanbul'da sadece engelli öğrencilerin okuyabileceği bir okulun yapımına da başladıklarını vurguladı. Çekmeköy Belediyesinin 117 park yaptığını dile getiren Yıldırım, ilçeye yaptıkları yatırımları anlatarak, "AK Parti denince akla yol geliyor. AK Parti deyince üniversiteler, şehir hastaneleri, havalimanları, fabrika, iş, aş akla gelir. CHP deyince tüp kuyrukları, çöp, yokluk, kıtlık akla gelir." diye konuştu.

Erdoğan'ın 1994'te iş başına geldiğinde İstanbul'un olumsuz gidişatına 'dur' dediğini kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çekmeköy hazır mısın? 24 Haziran'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yapıyor muyuz? Çekmeköy, yeni bir zafer yazacak mı? Yeni bir rekora imza atacak mısınız? Maşallah, Çekmeköy işi bitirmiş. Çekmeköy kararlı. Gün sayıyor gün. 9 gün sonra zafer yakındır inşallah. Muhalefet adaylarının memlekete hizmet gibi bir derdi yok. Bunlar kafayı takmış. Bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki; 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun'. Ne tesadüf FETÖ terör örgütü de aynı şeyi söylüyor. PKK da aynı şeyi söylüyor. Bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Biz buna karşı ne yapacağız? Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda Cumhurbaşkanı yapacağız. Çekmeköy hazır mısınız? Cumhur İttifakı demek, tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak demek. Bölücülere FETÖ'cülere göz açtırmamak demek. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine göz dikenlerin gözünü çıkarmak demek. Siz bu adayların FETÖ, PKK ve terörle ilgili bir şey söylediklerini duydunuz mu? Hiç ağızlarından terörle mücadele hakkında bir şey çıktı mı? Çıkamaz. Çünkü el altında işbirliği yapıyorlar. Konuşamazlar. Onun için kardeşlerim birliğimizi, beraberliğimiz zarar vereye çalışanlara inat, bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız ve beraber Türkiye olacağız."

Türkiye'nin kalkındığını, büyüdüğünü ve güçlendiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'da istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyor muyuz? O halde durmak yok." diyerek sözlerini tamamladı.

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