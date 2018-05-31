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Başbakan Yıldırım: "CHP'nin adayı, partinin genel başkanlığına aday oldu iki sefer, seçmediler. Güvenmediler, seçmediler. Şimdi bari biz seçmedik Türkiye seçsin diye Türkiye'den destek istiyorlar. Eğer güvenseydiniz siz seçerdiniz. Sizin seçmediğinizi Tür

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "CHP'nin adayı, partinin genel başkanlığına aday oldu iki sefer, seçmediler. Güvenmediler, seçmediler. Şimdi bari biz seçmedik Türkiye seçsin diye Türkiye'den destek istiyorlar. Eğer güvenseydiniz siz seçerdiniz. Sizin seçmediğinizi Türkiye niye seçsin kardeşim?"


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