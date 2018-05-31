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Başbakan Yıldırım, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Bay İnce çıkıyor, 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyor. Ama parti başkanı da 'Biz cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sistemde de cumhurbaşkanı sembolik olacak, y

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:06 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Bay İnce çıkıyor, 'Ben şunu, bunu yapacağım.' diyor. Ama parti başkanı da 'Biz cumhurbaşkanlığı sistemini kaldıracağız, parlamenter sisteme döneceğiz. Parlamenter sistemde de cumhurbaşkanı sembolik olacak, yetkileri olmayacak.' diyor. İnce, ince ince konuşuyorsun da yetkin yok, nasıl olacak?"


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