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Başbakan Yıldırım: "(CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı) Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı) Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız."


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