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Kardak krizi sonrası flaş gelişme! Telefon diplomasisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 21:25 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, Çipras'a, "Ege'deki gerginlikten rahatsısız" mesajını iletti.

Kardak krizi sonrası flaş gelişme! Telefon diplomasisi başladı

Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak kayalıkları çevresinde başlayan gerginliğe iki ülkenin başbakanından müdahale geldi. Başbakan Binali Yıldırım ile Yunan mevkidaşı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Yıldırım, Ege Denizi'nde iki ülke arasında yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğunu mevkidaşına belirtti. Yıldırım ayrıca Çipras'a, "Tansiyonun düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı" dedi.

İki ülke başbakanı yaşanan gerginliğe rağmen iki ülkenin üst düzey askeri temsilcilerinin görüşmesi konusunda da fikir birliğine vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Çipras

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bizim ordumuz bizim milletimiz birden fazla cephede savaşmaya alışkındır herkes kendine dikkat etsin
18adayı geri vermezseniz sizede saldiracağızmı dedi.
REİS NEDEN GÖRÜŞMEDİ DE başbakana bıraktı ? çözse çözse reis çözer
18ada ve kayalikları nezaman geri vereceksiniz vermekden vazmı gectik diyecek.
iyi
çakallar sıraya girmiş anlaşılan
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