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Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı nedir? 15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağı teslim etmeyen, ezanları dindirmeyen, bayrağımızı indirmeyen ruhtur, Yenikapı ruhudur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale ge

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı nedir? 15 Temmuz'da alçak FETÖ'cülere bayrağı teslim etmeyen, ezanları dindirmeyen, bayrağımızı indirmeyen ruhtur, Yenikapı ruhudur. Terörü bu ülkenin topraklarından kazımak ve vatanımızı, milletimizi en güvenli hale getirmek için hayatını ortaya koymaktır."


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