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Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 23:30 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da teravih namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunu ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Filistin'de İsrail'in katliamı ile karşı karşıya kaldık.

Cumhurbaşkanımız bu konuda duruşunu ortaya koydu.

BM'nin bu kadar çaresiz kaldığı hiçbir olayda görülmedi.

İnsanlık vahşeti bir an önce sona erdirilmeli.

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Başbakan binali yıldırım Ankara Teravih cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan israil Filistin

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