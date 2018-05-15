Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Filistin'de İsrail'in katliamı ile karşı karşıya kaldık.

Cumhurbaşkanımız bu konuda duruşunu ortaya koydu.

BM'nin bu kadar çaresiz kaldığı hiçbir olayda görülmedi.

İnsanlık vahşeti bir an önce sona erdirilmeli.

AYRINTILAR GELECEK...

