HABER

Başbakan Yıldırım: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Biz mükemmeli arasaydık, iyiyi bulamazdık. Mükemmel iyinin düşmanıdır. İyiyi bulmakla yetindik diye düşünüyoruz. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Biz mükemmeli arasaydık, iyiyi bulamazdık. Mükemmel iyinin düşmanıdır. İyiyi bulmakla yetindik diye düşünüyoruz. Bunu getirdik. İleride aksaklık olursa bundan sonra gelen babayiğitler de onun gereğini yaparlar. Biz bir adım attık. 94 yıllık alışkanlığı, yönetim alışkanlığımızı darbelerle vesayetlerle müdahalelerle artık milletin gına getirdiği bir yönetim anlayışını değiştiriyoruz."

Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü diktiMilletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti
Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
Rus bakan açıkladı: Özür diledilerRus bakan açıkladı: Özür dilediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.