Başbakan Yıldırım'dan Merkel ile görüşme öncesi flaş açıklamalar

"Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz. İlk olarak Berlin’de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de , dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz."

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçti. Yıldırım, Berlin'e hareketi sırasında, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ün haberine göre Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" dedi.

"Gidiyoruz işte, bakalım, göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum."

ALMANYA'NIN ' PKK' KARARI

- Terör örgütü PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi?

"Bunlar önemli adımlar. Son zamanlarda Almanya, PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişkilerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliği'nin bel kemiğini oluşturuyor."

"İLİŞKİLERİN ESKİ İYİ GÜNLERİNE DÖNMEMESİ AKLA ZİYAN İŞTİR"

"Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey-güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün , DEAŞ'ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akınını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun."