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Başbakan Yıldırım'dan Merkel ile görüşme öncesi flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 17:07 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus temaslarının ardından Almanya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinden önce önemli açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçti. Yıldırım, Berlin'e hareketi sırasında, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Habertürk'ün haberine göre Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

"Şimdi Almanya bölümüne gidiyoruz. İlk olarak Berlin’de Merkel ile görüşmemiz var. Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de , dolayısıyla biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizim zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık normal hayata Almanya ile Türkiye'nin dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz."

- Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz?

"Gidiyoruz işte, bakalım, göreceğiz. Ben aynı düşünceleri bire bir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum."

ALMANYA'NIN ' PKK' KARARI

- Terör örgütü PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi?

"Bunlar önemli adımlar. Son zamanlarda Almanya, PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişkilerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliği'nin bel kemiğini oluşturuyor."

"İLİŞKİLERİN ESKİ İYİ GÜNLERİNE DÖNMEMESİ AKLA ZİYAN İŞTİR"

"Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, dört milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey-güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün , DEAŞ'ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akınını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun."

DENİZ YÜCEL AÇIKLAMASI

- Deniz Yücel ile ilgili açıklamalarınız oldu, nasıl bir olumlu adım bekleniyor?

"Türkiye hukuk devleti, yargının işi ayrı, siyasetin işi ayrı. Üzerine atılan suçlar var, bunlarla ilgili hakim karşısına çıkacak, oradan da bir sonuç çıkacak. Her mahkemeye çıkış bir umuttur. Bir an önce hakim karşısına çıkmasını telkin ediyoruz. Zannediyorum, yakın zamanda böyle bir gelişme olur. Bu konu da Türkiye-Almanya arasında ilişkilerimizi bloke eden bir husus olmaktan çıkar."

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binali yıldırım merkel

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
belkide cumhuriyet tarihinin en büyük yalaka hükümeti böyle dönekleri bu ülke affetmeyecek
@necati_1973_ukdth tarih yazacak ilerde herşeyi rezilliğimizi dünya duyacak makarnacılar sürüsü
ÜFFFF NE KORKMUŞTURR YAA MERKEL ŞİMDİİ.DİMİİ.?!!..
Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" dedi. anlaşılan yakın zamanda secım yok
@brsa38 o kadar dedik seçim için esip gürlediler diye ama dinleyen yok ki. al işte binali kendi diyor ama inanan kim?
Ben Osmanlıcılık yapanları gericilikle suçlamıyorum.Çünkü Osmanlının Fatih ten sonra bilimi şeytanla bir tutup savaşlarda bugün Kültür Bakanının dediği gibi Allah ın gizli ordularına bütün umudu bağlamış .Bu umut hep yenilgi ve yok oluşla sonuçlanmıştır.Ama masallar dilden dile anlatıla anlatıla binlerce yıl bazı değişikliklere uğrayarak devam eder. T.C nin temeli bilimdir ama bu gericiler başa gelince her şeyin lokomotifi olan uçak fabrikasını kapatma ile işe başlamışlar.Bugün bir motor bile yapamıyorlar.Dışarıdan getir ,süsle boyat ,sat ve yapıyorum de.
o kadar hızlı dönüyorsunuz ki ,hızınıza yetişilmiyor.
bir akp li olarak kesinlikle onaylamıyorum. ülkemizi bile haritadan sildiler. yapmadıkları kalmadı. üstüne sayın binali yıldırım almanyaya gidiyor :(
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