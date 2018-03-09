Nureddin Yıldız'a Başbakan Yıldırım'dan şok tepki: Deli saçması...

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre 'halvet' şartlarının oluşacağını söyleyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkındaki bir soruya da yanıt veren Başbakan Yıldırım, milletin değerleriyle, duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Din hakkında konuşacak bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İslam kolaylık dinidir. İnsan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam'a da uymaz. Bu kadar açık. Hurafelerle, temeli, mesnedi olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında yargılama yapmasın, ahkam kesmesin."

AA