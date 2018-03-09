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Nureddin Yıldız'a Başbakan Yıldırım'dan şok tepki: Deli saçması...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 14:23 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Nureddin Yıldız'ın tepki toplayan açıklamalarına ilişkin "İnsanlara korkuyla din anlatılmaz. Mikrofonu alan konuşuyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyada yayılan bir videoda yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre 'halvet' şartlarının oluşacağını söyleyen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkındaki bir soruya da yanıt veren Başbakan Yıldırım, milletin değerleriyle, duygularıyla oynamaya hiç kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Din hakkında konuşacak bellidir, Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu. Yalan yanlış, eksik gedik bilgilerle kalkıp 'Kadınlarla erkekler asansörde bir arada çıkarsa şöyle olur, böyle olur...' Deli saçması şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"İslam kolaylık dinidir. İnsan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam'a da uymaz. Bu kadar açık. Hurafelerle, temeli, mesnedi olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında yargılama yapmasın, ahkam kesmesin."

AA

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Nureddin Yıldız

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Eeee napsın, amiri çık sen de bişeyler söyle dedi, o da söyledi işte. Bu soysuzlara çanak tutanlar bizzat kendileri değil miydi?
Bunların hiç birisi tesadüfen ortaya çıkmıyor.. Neden-Sonuç ilişkisi.. Eserinizle övünün AKP Genel Başkanı. Yarattığınız, yaratacağınız, Dünya ya örnek olarak sunacağınız Yeni Türkiye modeli bu !
@dynamic2312 bu ibneleri başımıza bela eden kim acaba sayın boşbakanım..
Gençler konuştuğu veya eleştirdiği zaman OHAL"den içeri ;ŞERİATÇILAR ÜLKENİN TV.LERİNDE CİRİT ATIYOR.sayın başbakanın tepkisine bakın hele ???
İyi de sayın başbakan bunları konuşman için cumhur başkanının icazetimi gerekiyor o konuşmazsa kimsenin bu durumlara müdahalesi olmuyacakmı
Yek adam rejimi bu sonuçları doğurur. Her şey tek bir adamın dudak hareketlrine ve çevresindeki yağdanlıklara göre vücut bulur..
alla alla rte bahsedene kadar kimse bisey demiyordu şimdi hepsi aslan kesildi.. bu ülkede herşey rte nin iki dudağı arasındadır. ister kabul edin ister etmeyin...
doğru dedin binali bey korkuyla din olmaz sahtekarlıkla yolsuzlukla hırsızlıkla hileyle yapacan sonra tanrım bizi affet dicen gerçi seçimlerde hile olmaz hiç bir kamu görevlisi biat etmez talimatla taraf tutmaz tutanlarda alçaktır
HEYT BABAM KONUŞUN BOLCA KONUŞUN..ÇEKİLİN YOLDAN GELİYORLAR...BAŞKALRI OLSAYDI HEMEN YAKALAR İÇERİ ATARDINZ ATSANIZA İÇERİ...YEMİYOR DEĞİLMİ...SİZİ GİDİ SİZİ....
Bu ülkede olan her türlü olumsuzluğa en son tepki veren bir başbakanımız var. Bekliyorki Erdoğan ne yapacak
SEÇİM ÖNCESİ ŞELALE BUNLAR SEÇİM GEÇSİN TARİKATÇILAR ŞELALE OLACAK.
Uyutma politikası , Şekeri konuşalım şekeri ,
bu ibneler sayenizde türedi sayın boşbakanım..
bu damı başbakan 81milyon insanı bu insan mı yönetiyor Allahını seven insan gibi düşüncesini yazsın. sanki adam bugün laf etmiş gibi başbakan cumhurbaşkanının açıklamadından sonra posta koyuyor. be adam kaç gündür nerdeydin. rte açıklama yapmadan sen yapsana. icranın başı sensin.
benim anlamadığım herkes aklını kiraya mı verdi,Sn.Cumhurbaşkanımız bu konuda görüş beyan etmeden kimsenin sesi neden çıkmadı???
Günaydın arkadaşlar. Yıllardır niye susuyordunuz? Aklınız başınıza yenimi geldi.!
cumhur başkanı bu konuda yorum yapmış şimdi bunlar yapmazsa olur mu bu hafta her yerde bu olay konuşulacak sıkıysa konuşma koltuk gider cumhur başkanımızın sözleri desteklenmeli hadi hadi yapmada göreyim...
Gerçekten kürsüye çıkan saçmalıyor.Ne demek Halvet şartları oluşuyor? Böyle saçmalık olur mu? O zaman Tüm asansörlü apartmanlarda halvet şartları olsun...Müslümana düşen Ahlak sahibi ve haddini bilmektir. Müslüman kardeşinin haklarını korumaktır.Halvet deyip edepsizliğe kapı aralamak değil.Hem 7 yaşındaki kız evlenir de ne demek? Niye Müslümanları zor durumda bırakıyorsunuz ey Hocaefendi kılıklılar...Yeni Fetö oluşumları yolda...Konuşulacak meseleler alimler arasında uygun mekanlarda olur.Medyada ve uluorta değil.......
Dindar nesil yetiştireceğiz diye her yeri imam hatip e çeviren de benim zaten
@gozungordugu ZAMANINDA DÜZGÜN EĞİTİM VEREN İMAM HATİPLER OLSAYDI ŞİMDU BUNLAR ÇIKIP ABUK SUBUK KONUŞAMAZLARDI ZATEN
VALLA Hİ İNSANDA DİN MİN BIRAKMADINIZ.. SAYIN BAŞBAKNIM SON 15 YILDA NEYİMİZ VARSA GİTTİ TÜRKLÜĞÜMÜZÜ SÖYLÜYEMİYORUZ,DİNİMİZİ RAHAT YAPALIM DERKEN CAMİLER ELİNİZDE FETVA VERİYOR SİZ GETİRDİNİZ BU HALE NİYE ŞAŞIRYORSUNUZKİ
ya allah aşkına..bu cuma namazından çıkıştaki siyasi beyan vermeyi ne zaman terk edeceksiniz..
YOBAZI YOBAZA ŞİKAYET EDİYORSUNUZ MADEM CUHHURBAŞKANI,BAŞBAKANSIN KAPATIRSIN SOSYAL DOKUMUDUR NEDİR BU NE OLDUĞUBELLİ OLMAYAN VAKFI CİDDİYETİNİZ BELLİ OLUR AMA YAPAMAZSINIZ ONLARDAN OY ALDIĞINIZ İÇİN BU PİSLİKLER BÖYLE CESARETLENDİ
İslam akıl dini mantık dini değil Vahiy dinidir .çünkü herkesin mantığı farklıdır.
sen kendi işene bak emir komuta zincirindeki diyanetmi yoksa ömrünü dine adamış birimi nurettin hoca senin diyanetteki hocalarında daha erfaldir milletin önüne imam diye koyduğunuz hoca kılıklılar namaz kıldırmamak için kırk bahane buluyorlar
reisicumhur konuşmasa , bişey diyeceğiniz yoktu!!!
2 aydın çıksa akpnin karanlıklarını anlatsa vatan haini diyip tutuklanır. Bu kansızlara birşey yapan yok.
SECIM YAKLASTIKTA HERKES KILICINI KUSANDI ACABA MILLETI NASIL KANDIRIRIZ DIYEREK AMA ARTIK MILLET KANMIYOR
BU MECZUPLARIN HEPSİ SİZİN İKTİDARINIZ ZAMANINDA TÜREDİ VE CESARET BULUP SAÇMALAMAYA BAŞLADILAR. BUYRUN SİZE DİNDAR VE KİNDAR NESİL...
REİS SANA ŞİMDİYE KADAR KİMSE ZARAR VEREMEDİ ŞİMDİDE SEVDİKLERİNLE DİNİNLE İMANINLA ZARAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN BUNA ÇOK DİKKAT ETMESİ LAZIM BU DİNSİZ İMANSIZ KAFİR MÜSLÜMAN DÜŞMANLARINA LAF SÖYLETMEMEK LAZIM
chp tabanina yakin birisi olarak söylüyorum hükümetten böyle aciklamalarin gelmesi beni cok sevindirdi..
nurettin yıldızın söyledikleri hoşlanmasanız da doğru. hz peygamberin hadislerini okuyanlar bunu rahatlıkla görürler. kızı fatımanın evin kapısını çalan bir kör ile bile peçesiz konuşmasına tepki veren peygamberin ta kendisidir. inanan inanır inanmayanda inandığı gibi yaşar. herkez öldüğünde gerçeklerle yüzleşecek.
KESECEN, KESECEN BUNLARI KÜLLİYEDE RAMAZANDA İFTARA DAVET EDENLER ŞİMDİ GERÇEĞİ GÖRÜNCE ŞAŞIRMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYORLAR .HANİ MİLLİ ŞURA TOPLANIRKEN İRTİCA İRTİCA DİYE HER GÜN YAYIN YAPILIYORDU YA İŞTE SES ÇIKARMAYA ÇIKARMAYA KENDİLERİNİ ÜLKENİN ÜZERİNDE GÖRMEYE BAŞLAYAN BU PİSLİKLER ŞİMDİ KENDİLERİNİ BİR B... ZANNEDİYORLAR
Ülkeyi getirdiğiniz halden eminim ki gurur duyuyorsunuzdur. Sizlerin cepleri doldu taştı zaten. Vatandaşın ne hali varsa görsün.
Sn. Başbakan bu kadarmı Tek Kişi Rejimine geçtiğimizi saklayamaz duruma geldiniz ? Bir Kerede siz ortaya birsey atında veya Diğer Bakanlar sonrasındada Sn. Erdoğan sahip çıksın bir kere yaaa.. Ama bu arada Bu çapulcular hakkında söylediklerine katılıyorum orada sorun yok
Sanki diyanet bunlardan farksız boşbakan aklımızla dalgamı geçiyorsun. Yok eğer ciddi isen basın danışmanına söyle o koltuğa oturdan sonra diyanet neler demiş gazete küpürlerini toplasın. Hey allahım güzel allahım
bunlarda şarkıcılar gibi sahneye çıkınca isim değişikliği yapıyorlar
güzel açıklama helal
cumhurbaskani aciklama yapmadan niye kimse bi laf söylemedi hiç mi haberleri yoktu söylendiğinde
bu ulke adina cumhurbaskanida basbakanda faydali seyler yapmak isyiyor zararli kim varsa onlari sunuuor. adam kizmis bunlar sacma demis yine mualefet ediyorsunuz. savunsa yine muhalefet edecksiniz eee siz ne zaman savunacaksiniz bu insanlari
imamın cuma hütbesi güzeldi olması gerektiği gibiydi ama diyanet yıllardır neredeydi c.başkanı konuşancamı bunlar söyleniyor yoksa işaret etti diyemi o metin hazırlandı bana sanki dini satın alıyorlar gibi geldi
yahu bu devletin, kurumların, diyanetin, akpli vekillerin bakanların bu konuda hiçmi rahatsızlığı olmadı. cumhurbaşkanı dillendirmese kimse ağzını açmıyor. hani din elden gitse gene gıkları çıkmayacak. burdan ne anlıyoruz. diyanet boşuna devletin parasını yiyor. doğruyu söyleyecek alim yok hepsi korkuyor. ve ne yazikki dinle aldatma hiç bitmeyecek.
aslında hepinizin düşüncesi Nurettin Yıldızdan farklı değil yani iyi polis kötü polis oynuyorsunuz
BU ADAM YENİMİ DELİRDİ YOKSA ESKİDEN BERİ BÖYLEYDİ DE BİZİMİ, KANDIRDI?
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