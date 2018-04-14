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Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyona ilişkin "Sizin insanlığınız sadece kimyasal silah kullanıldığında mı aklınıza geliyor? Bugüne kadar neredeydiniz?" dedi.

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım, AK Parti Esenler İlçe Kongresi'nde konuştu. Suriye'ye düzenlenen operasyona değinen Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde Suriye'de alçak rejim kimyasal silahlarla çocukları, masum insanları katletti. Birdenbire dünyanın vicdanı olarak kendilerini gören ülkeler seslerini yükselttiler. Peki 7 yıldır Suriye'de insanlar katlediliyor, vahşet devam ediyor, sadece kimyasal silah kullanıldığı zaman mı insanlığınız aklınıza geliyor. Bugüne kadar neredeydiniz?" dedi.
Başbakan Yıldırım, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ancak kalıcı barış için daha fazlasına ihtiyaç var" diye konuştu.

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binali yıldırım Suriye suriye operasyonu ABD ingiltere Fransa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Geçin bu işleri sayın Yıldırım.gitti koca Suriye. 3 tane koca ülke Rusya İran Türkiye olarak dibimizde ki bir devlete sahip çıkamadınız.sıra artık kimde?
ağzı olan konuşuyor???
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