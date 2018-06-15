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Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Suruç'taki saldırı hakkında bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, "Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır" ifadesini kulandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın cenaze töreninin ardından helikopterle Suruç ilçesine geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosuna geçen Yıldırım, milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına başsağlığı diledi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti. Başbakan Binali Yıldırım, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı aileye taziye ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

"OLAYA KARIŞANLARIN PKK SİCİLLERİ EMNİYETTE MEVCUT"

Olayla ilgili İçişleri Bakanı ve diğer ilgililerden de bilgi aldığını ifade eden Yıldırım, şunları belirtti:

"Maalesef seçim çalışmaları esnasında bir iş yerini ziyareti sırasında vekilimizin öyle bir hadise yaşandı. Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Dolayısıyla olaya karışanlardan, ölenlerden bazılarının geçmişte KCK/PKK sicilleri emniyette mevcut, bütün bunlar değerlendirilecek, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır. Benim Suruç'taki vatandaşlarımdan, bölgede yaşayan tüm vatandaşlardan özellikle istirhamım bu hassas günde tahriklere asla itibar etmemeleri, sabır ve teenniyle hareket etmeleri yönündedir.

"GERGİN ORTAM VAR"

Dolayısıyla zaten olayın tazeliği dolayısıyla bir gergin ortam var, başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermek durumundayız. Emniyet güçlerimiz, Valimiz gerekli güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır. O yüzden buradaki vatandaşlarımız tedirgin olmasın, devlet tüm gücüyle örgüte karşı örgütün yapabileceği provakasyona karşı burada mevcut olacaktır ve bu tip olaylara meydan vermeyecektir."

Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Soruşturma kapsamında gözaltı var mı?" sorusuna, "Bulgular var, tespitler var bu çerçevede çalışmalar yürütülecektir." yanıtını verdi.

AA

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