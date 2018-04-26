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Başbakan Yıldırım Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Başbakan Yıldırım Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti

ANKARA (DHA) -BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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