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Başbakan Yıldırım derbi maçta

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 20:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Ülker Stadı'na geldi

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbi için Ülker Stadı'na geldi.

Başbakan Yıldırım, Ülker Stadı'ndaki derbiyi protokol tribününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile takip ediyor.

Yıldırım tribünde, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana oturdu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Başbakan binali yıldırım Fenerbahçe futbol Galatasaray süperlig

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