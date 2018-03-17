Başbakan Yıldırım derbi maçta

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan derbi için Ülker Stadı'na geldi.
Başbakan Yıldırım, Ülker Stadı'ndaki derbiyi protokol tribününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile takip ediyor.
Yıldırım tribünde, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana oturdu.
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