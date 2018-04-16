Başbakan Yıldırım: Didim açıklarında kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu

Taner YENER-İhsan YALÇIN-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Didim açıklarında kayalığa dikilen Yunan bayrağının kaldırıldığını söyledi.
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Başbakan Yıldırım "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği arttırmaya yönelik, kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız" dedi.
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