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Başbakan Yıldırım: "Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Nasıl oluyor, bilmiyorum. Yüzde 7,4 büyüdü geçen sene Türkiye."

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Diyorlar ki 'Türkiye'de büyüme sanal.' Nasıl oluyor, bilmiyorum. Yüzde 7,4 büyüdü geçen sene Türkiye."


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