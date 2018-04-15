BAŞBAKAN YILDIRIM: DOLAR FIRLAYIP GİTSE, ENFLASYON YÜKSELSE ZİL TAKIP OYNAYACAKLAR

*Başbakan Yıldırım,

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar". Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım "Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. " dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongreye Yıldırım'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Erol Kaya, Ravza Kavakçı Kan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer de katıldı. Kongre başlamadan önce de partililere Türk bayrakları ve AK Parti flamaları dağıtıldı.

KISIK SESLE KONUŞTU

Salona girişinde coşkuyla karşılanan Binali Yıldırım, partilileri selamladıktan sonra kongrede bir konuşma yaptı. Kısık sesiyle yaptığı konuşması sırasında Yıldırım'ın sık sık su içtiği görüldü. Yıldırım, kısık sesiyle ilgili olarak, "İşte öyle ara sıra alkış yapın da ben de zaman kazanayım da sesim düzelsin biraz. Herhalde dün biraz Esenler'de cömert kullandık sesimizi" demesi üzerine salondan büyük alkış aldı. "OLUMLU BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyona değinen Başbakan Yıldırım, " Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyordu. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçememeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalmış ister normal silahlarla, ister kimyasal silahlarla insanları yok eden katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve akıl ve sağduyunun tarafı olmaya devam edeceğiz.Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma, belirsizlik ortamı küresel havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"KÜRESEL, BÖLGESEL, EKONOMİK SONUÇLARI OLDU"

Son günlerde döviz kurundaki artışlara değinen başbakan Yıldırım, " Bölgemizi saran çatışma ve belirsizlik durumu havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor. Son günlerde yaşadığımız gerilim, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Ve bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu" dedi. "BİZ BÖYLE TEDBİRLERİ ÇOK GÖRDÜK"

"Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde" diyen başbakan Yıldırım, " Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece Ak Parti taraftarları etkilenecek diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de ekonomi yönetimimiz de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle tedbirleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik.Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor" şeklinde konuştu.

"AFRİN BİTTİ BAŞKA YERE BAKALIM"

Salondaki tezahüratlar üzerine Yıldırım, "Afrin bitti başka yere bakalım" dedi. '28 ŞUBAT BİN YIL DEVAM EDECEK' DEDİKLERİNİ BU MİLLET UNUTMADI"

Yıldırım, "28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz' diyorlar. Ama bu millet unutmadı. '28 Şubat, bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu herkes tarafından bilinmelidir hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er veya geç hesabı sorulur. Onun için kamu gücünü kullananlar biz de olsak başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez" dedi. "DÜNYADA YENİ BİR SİSTEM YENİ BİR DEVLET İDARESİ O ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise 2019 seçimlerine ilişkin, "İnşallah yeni bir sistem Başkanlık sistemi gelecek. O zaman dünyada yeni bir sistem yeni bir devlet idaresi o zaman ortaya çıkacak. İnşallah buna hep beraber hazırlanacağız. Ak Parti'de görev bırakmak yok. Burada inşallah görevi devir alanlarla omuz omuza çalışılacak" dedi.