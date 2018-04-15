Başbakan Yıldırım: Dolar fırlayıp gitse enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar (5)

Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA) AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım "Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. " dedi. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Suriye'ye yönelik düzenlenen operasyona değinen Başbakan Yıldırım, " Suriye'de kimyasal silah saldırısıyla masum çocuklar, günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla esasen 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, mazlumları hatırlayıverdi. Ne yazık ki 7 yıldır orada vahşet devam ediyordu. Bugüne kadar kılını kıpırdatmayanlar kimyasal silah kullandıktan sonra harekete geçememeleri, ne yazık ki geç kalmış bir harekettir. Ama yine de rejime, bölgede vahşete sebep olan alçak katillere verilmiş, gecikmiş bir cevaptır. O bakımdan olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak Türkiye olarak insanlık suçuna maruz kalmış ister normal silahlarla, ister kimyasal silahlarla insanları yok eden katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz. Bölgesel barışın ve akıl ve sağduyunun tarafı olmaya devam edeceğiz.Bölgemizi ve dünyayı saran çatışma, belirsizlik ortamı küresel havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor" diye konuştu. "KÜRESEL, BÖLGESEL, EKONOMİK SONUÇLARI OLDU" Son günlerde döviz kurundaki artışlara değinen başbakan Yıldırım, " Bölgemizi saran çatışma ve belirsizlik durumu havayı da doğal olarak olumsuz etkiliyor. Son günlerde yaşadığımız gerilim, 'yeni bir dünya savaşı mı çıkacak' sorusunu gündeme getirdi. Ve bunun küresel, bölgesel, ekonomik sonuçları oldu" dedi. "BİZ BÖYLE TEDBİRLERİ ÇOK GÖRDÜK" "Geçen hafta, İran parası yüzde 48, Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Türkiye olarak bizde de bazı dalgalanmalar oldu. Yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde" diyen başbakan Yıldırım, " Bunu fırsat bilenler 'Türkiye ekonomik krize gidiyor bu hükümet bir daha bu işin üstesinden gelemez' diye kampanya yapmaya başladılar. Sanki ülke krize girerse bunun sonuçlarından sadece Ak Parti taraftarları etkilenecek diğerleri etkilenmeyecek. Bu kadar sığ, bu kadar memleketin gerçeklerinden kopuk bir siyaset anlayışının bir muhalefet anlayışının Türkiye'ye bir gelecek vadetmekten uzak olduğunu bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar. Türkiye istikrarla, güvenle konularına hakimdir. Merkez Bankası da, hükümetimiz de ekonomi yönetimimiz de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle tedbirleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak bugünlere geldik.Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor" şeklinde konuştu. "AFRİN BİTTİ BAŞKA YERE BAKALIM" Salondaki tezahüratlar üzerine Yıldırım, "Afrin bitti başka yere bakalım" dedi. '28 ŞUBAT BİN YIL DEVAM EDECEK' DEDİKLERİNİ BU MİLLET UNUTMADI" Yıldırım, "28 Şubat darbesinin mimarları, bugün ortaya çıkmış, 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe filan yapmadık, biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz' diyorlar. Ama bu millet unutmadı. '28 Şubat, bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu herkes tarafından bilinmelidir hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Er veya geç hesabı sorulur. Onun için kamu gücünü kullananlar biz de olsak başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun olarak hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez" dedi. "DÜNYADA YENİ BİR SİSTEM YENİ BİR DEVLET İDARESİ O ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise 2019 seçimlerine ilişkin, "İnşallah yeni bir sistem Başkanlık sistemi gelecek. O zaman dünyada yeni bir sistem yeni bir devlet idaresi o zaman ortaya çıkacak. İnşallah buna hep beraber hazırlanacağız. Ak Parti'de görev bırakmak yok. Burada inşallah görevi devir alanlarla omuz omuza çalışılacak" dedi. "VATANDAŞA İMAR ARTIŞI OLMAYACAK VE VATANDAŞTAN HİÇBİR PARA TALEP ETMEYECEĞİZ" Kentsel dönüşüm ve toplu taşımaya ilişkin Uysal, "Pendik'ten buraya metro başladı. İnşallah buradan da Gebze'ye kadar metronun uzaması tamamlanacak. Yine Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar ilçe belediyemiz ile omuz omuza çalışacağız. Büyükşehir olarak kentsel dönüşümde yeni bir başlangıç yaptık. Geçmişte imar artışları yapılıyordu. Artık kentsel dönüşüm sadece yerinde olacak. Vatandaşa imar artışı olmayacak ve vatandaştan hiçbir para talep etmeyeceğiz. Bunun yapımında vatandaşın imarından yüzde 20 keseceğiz. Yani 100 metre kare evi varsa yıkıp yeniden yapıp vereceğiz. Anahtar teslimi vereceğiz ve hiçbir para talep etmeyeceğiz. Sadece 100 metre kareye 80 metre kare vereceğiz. Geri kalanı da büyükşehir bütçesinden. Bu yıl 1 milyar bütçe koyduk. Kentsel dönüşüm için ödenek ayırdık" ifadelerini kullandı.