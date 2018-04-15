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Başbakan Yıldırım: "Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar ama yağma yok. Türkiye istikrarla, güvenle, konularına hakimdir. Merkez Bankası da hükümetimiz de ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engel

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar ama yağma yok. Türkiye istikrarla, güvenle, konularına hakimdir. Merkez Bankası da hükümetimiz de ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak, bugünlere geldik."

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