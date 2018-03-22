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Başbakan Yıldırım: "Dostlarımız bizi düşünüyorsa gölge etmesinler. Terör örgütünün arkasına geçip onların arkasından namlularını bize çevirmesinler, onlara silah vermesinler, terör örgütleriyle iş tutmasınlar, stratejik ortak olduklarını, dost olduklarını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Dostlarımız bizi düşünüyorsa gölge etmesinler. Terör örgütünün arkasına geçip onların arkasından namlularını bize çevirmesinler, onlara silah vermesinler, terör örgütleriyle iş tutmasınlar, stratejik ortak olduklarını, dost olduklarını Türkiye'ye göstersinler. "

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