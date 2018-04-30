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Başbakan Yıldırım: "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:50 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz."


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