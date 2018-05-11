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Başbakan Yıldırım: "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok."


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