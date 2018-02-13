Başbakan Yıldırım Erzincan'da

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'ye parmak sallayanlar unutmasın; Türk milleti, bu oyunlara asla pabuç bırakmaz. Neler geldi, neler geçti... Bu imtihanların hepsinden alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bundan sonra da bizim yegane gücümüz milletimizin duası ve desteğidir." dedi. Yıldırım, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Erzincan İl Müdürlüğü hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, Erzincan'da dolu dolu bir gün geçirdiğini söyledi. BYEGM'nin il binasının çok güzel olduğunu dile getiren Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca ve emeği geçenlere teşekkür etti. Erzincan ve Türkiye'ye yakışan bir işe imza atıldığını belirten Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile binanın etkin kullanılmasına yönelik yaptığı konuşmayı da aktardı. Yıldırım, "TRT ile Anadolu Ajansını da buraya taşıyalım Mehmet Bey. Sizin bünyenizde beraber çalışın hem de bir tasarruf olur, daha iyi eş güdüm sağlanır, güzel de hizmet yapmış olursunuz. Tek merkezden bütün işler hallolur." diye konuştu.

BYEGM'nin Başbakanlığa bağlı olduğunu hatırlatan Yıldırım, kurumun yurt içinde ve yurt dışında önemli hizmetleri bulunduğunu vurguladı. Bu hizmetleri daha etkin hale getirmesi için BYEGM'ye her türlü desteği vermeye devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, milli savunmadan turizme kadar pek çok alanda Türkiye'nin hak ve menfaatlerini en doğru ve en hızlı şekilde anlatabilmek için bu merkezde gece gündüz, uzmanlar tarafından çalışıldığını anlattı. Yıldırım ayrıca bu merkezde belge ve bilgi üretildiğini, tarafsız, güvenli habercilik ilkesiyle basın-yayın organlarında ve dünyada "etkin, güçlü Türkiye" algısının oluşması için gayret gösterildiğini kaydetti. Türkiye aleyhine başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere birçok şer odağının karalama kampanyalarını eksik etmediklerini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "BYEGM, Anadolu Ajansı, TRT World, TRT ve diğer basın yayın organlarımız, bu karalama kampanyalarını etkisiz hale getirmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. İç ve dış siyasetimizin doğru anlatılması için devletimizin çeşitli kurumları koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. 18 il müdürlüğü, 39 basın müşavirliği olarak şu anda faaliyeti bu genel müdürlüğümüzün devam ediyor. Amaç güçlü, müreffeh, saygın Türkiye hedefine yaraşır şekilde bir hizmet seviyesine ulaşmak."

BYEGM'nin geçmişte isminin dahi anılmadığını ifade eden Yıldırım, "Büyük bir imkan, büyük bir kaynak ama kullanılamıyor. Sıradan bir devlet kuruluşu gibi. Bir memuriyet gibi ne yaptığı, ne ettiği, ürettiklerinin içeride ve dışarıda yankı yapmadığı bir yapı. Ama şimdi Allah'a şükür çok daha etkin, yanlış algıları düzelten, faaliyetleriyle yüzümüzü ak eden, güldüren bir kuruluş haline süratle gidiyor." şeklinde konuştu. Bugün Türkiye'nin gündeminde Zeytin Dalı Harekatı'nın bulunduğunu anımsatan Yıldırım, bu bağlamda basın çalışanlarının, zaman zaman hayatlarını da tehlikeye atarak, bu operasyonun gerçek amaçlarını, bunun terörle mücadeleden başka hiçbir amacının olmadığını bütün dünyaya aktardıklarını vurguladı. Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sadece terörle mücadele değil, terörden bizar olan, zulüm altında olan Arapları, Kürtleri, Türkmenleri ve sivil vatandaşları da koruyacak çok meşru ve haklı bir operasyon olduğunun, doğru olarak dünyaya anlatılması için büyük gayret gösterildiğinin altını çizdi.

Basın mensuplarının sınır ötesine geçebilmesi, onlara yetki belgelerinin verilmesi, hizmetlerini en rahat, emniyetli şekilde sürdürebilmesini sağlayan kuruluşun BYEGM olduğunu dile getiren Yıldırım, kurumun, yapılan iş hakkında doğru, tarafsız, hızlı haber geçilmesi için çok büyük imkanlar sağladığını ifade etti. - "BYEGM, kirli algı oyunlarına karşı hızlı hareket ediyor" Yıldırım, BYEGM'nin, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden yaymaya çalıştığı yalan yanlış haberleri anında aynı yöntemle bulup çıkardığını, vatandaşa, sosyal medya takipçilerine ulaştırdığını anlattı. Başbakan Yıldırım, Afganistan'da, Pakistan'da ya da dünyanın başka bir yerinde üç-beş yıl önce yaşanan patlama ya da terör faaliyetinde yaralanan küçük bir kız çocuğunun fotoğrafının sosyal medyada, "Bu Afrin'de oldu" şeklinde terör örgütü yandaşlarınca paylaşılarak algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekti. Yıldırım ayrıca bu fotoğrafın altında da Türkiye'yi karalayan, sorumlu tutan paylaşımlar yapıldığını vurguladı.

Yıldırım, "Elimizde böyle bir imkan olmasaydı, böyle bir kuruluşumuz olmasaydı, internet gelişmemiş olsaydı bunları düzeltmek çok kolay olmazdı. Bir şey akılda yanlış kaldıktan sonra düzeltmek için 30 tane haber yapmanız lazım. Bir yanlışı düzeltmenin 30 tane doğru iş yapmanızla mümkün olduğunu tecrübeden biliyorum. Onun için bu kirli algı oyunlarına karşı hızlı hareket eden, yanlışlığı anında ortaya çıkaran, doğrusunu anlatan bir önemli bir görev yapıyorlar." şeklinde konuştu. BYEGM'nin, Erzincan'ın, Türkiye'nin her tarafındaki güzellikleri de dünyaya anlattığını söyleyen Yıldırım, bunun aynı zamanda turizme, ulaşıma, ekonomiye, ülkenin tanıtımına da faydası olduğunu belirtti. Eğin ilçesindeki kanyonun Kolarado'dan sonra en uzun kanyon olduğuna dikkati çeken Yıldırım, ayrıca Eğin evleri, Erzincan'ın tarihi mekanları, Ergan Kayak Merkezi gibi bütün güzellikleri tanıtmanın, BYEGM İl Müdürlüğünün vasıtasıyla olacağını kaydetti. Yıldırım, sadece organize sanayi bölgesi yapmakla olmadığı değerlendirmesinde bulunan, "Yaparsınız, kimse bilmezse ne işe yarayacak? Orada ne yapılıyor, ne ediliyor? Hangi hizmetler var, hangi ürünler var? Tanıtım, üretimden daha önemli. İstediğiniz kadar yapın. Alıcıyla buluşturamazsanız yaptığınız işin değeri anlaşılmaz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü ve Türkiye büyüdükçe karşısında rahat durmayanların sayısının arttığını vurguladı. - "Yaramazlara fırsat vermediniz, hep yanımızda oldunuz" İktidarları boyunca birçok engellerle karşılaştıklarını ancak her seferinde millet iradesinin olaya sahip çıktığını ve bu engellerin aşılmasında kendilerine çok büyük destek sağladığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Esasen hem 15 Temmuz hem Gezi olayları hem yargı darbesi hem kapatma davası... Başımıza gelen bütün işlerin defedilmesinde birinci derecede sizlersiniz, vatandaşlarımız, milletimiz, hemşehrilerimiz. Allah sizden razı olsun. Yaramazlara fırsat vermediniz, hep yanımızda oldunuz. Darbe gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Erzincan, Dörtyol'daydı, Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Ay yıldızlı bayrağımızla indiniz meydana, meydan okudunuz alçaklara ve darbecilere dünyayı dar ettiniz. Bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun." Her şeyin daha güzel olacağını söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti: