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Başbakan Yıldırım Erzincan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, annesini kaybeden Başbakanlık Basın Müşaviri Demirci’ye taziye ziyaretinde bulundu

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, annesini kaybeden Başbakanlık Basın Müşaviri Recep Demirci'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, Merkez Spor Salonu'ndaki toplu açılış töreninin ardından Demirci'nin evine gitti.

Başbakan Yıldırım, Ayşe Demirci'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Demirci ile babası İsmail Demirci'ye başsağlığı dileklerini iletti.

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