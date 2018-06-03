Başbakan Yıldırım, Erzincanlılarla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bugüne kadar 40 bin gencimize burs vermişiz. Bir özel vakıf için bu çok önemli bir başarıdır. 40 bin gencimiz, Erzincan ismiyle eğitimini tamamlamış. Erzincanlı hissetmenin keyfini yaşamış. Bu gençlerimiz geleceğimiz. Onun için gençlerimiz, bugünümüz, yarınımız, ülkemizin aydınlık yarınıdır. Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. EKEV bu konuda çok önemli bir başarıyı bizlere yaşattı." Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (ERSİAD) tarafından Wow Otel'de düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı. Başbakan Yıldırım, medeniyetin köklü kuruluşları olan vakıfların, asırlardan beri ihya olduğunu ve bugünlere geldiğini, garip gurebaya kol kanat geren toplumsal dayanışma ve sosyal kalkınmanın yapı taşları olduğunu söyledi. Vakıfların veren el ile alan eli buluşturduğunu, merhamet ve şefkat yuvası olduğunu dile getiren Yıldırım, 1993'te kurulan EKEV'in özellikle son 10 yıl içinde önemli bir mesafe katettiğini dile getirerek,"Geldiğimiz nokta, bütün Erzincanlıları hatta bütün milletimizi gururlandıracak bir tablodur. Bugüne kadar 40 bin gencimize burs vermişiz. Bir özel vakıf için bu çok önemli bir başarıdır. 40 bin gencimiz, Erzincan ismiyle eğitimini tamamlamış. Erzincanlı hissetmenin keyfini yaşamış. Bu gençlerimiz geleceğimiz. Onun için gençlerimiz, bugünümüz, yarınımız, ülkemizin aydınlık yarınıdır. Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu biliyoruz. EKEV bu konuda çok önemli bir başarıyı bizlere yaşattı." diye konuştu.

Erzincan'nın etrafının dağlık, ortasının bağlık olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzincan'ın bir evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak bu çalışmaların içinde yer almış olmaktan da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İşte bu tablo bize her şeyi anlatıyor. 15 metrekarelik odalarda toplantı yapamazken burada bir anda 3 bin hemşehrimizin bir araya getirilmesi, yaptığımız işin ne kadar güzel bir iş olduğun ortaya koyuyor. Bu güzel ve hayırlı vakfın yaşatılmasında emeği geçen bütün hemşehrilerime minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bugün aramızda bulunmayan ağabey ve kardeşlerimizi de rahmetle anıyorum." Devletin, milletin hayalleri için var olduğunu ancak her şeyin devletin imkanlarıyla yapılamadığını belirten Yıldırım, "İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar sınırlı. O zaman ne devreye giriyor? O zaman vakıflar, sosyal sorumluluklar devreye giriyor. Vakıf faaliyeti iki türlü yapılır; kimisi vaktiyle, kimisi de nakdiyle hizmet eder. Vaktiyle de nakdiyle de hizmet edenin başımızın üstünde yeri var. Genç nesillerin elinden tutan, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına koşan, en önemlisi en büyük yatırımı insana yapan köklü bir ocaktır EKEV. 40 bin öğrenci dile kolay. Sadece Erzincanlılarla değil, Türkiye'nin her tarafındaki gençlere elini uzatan ve desteğini sağlayan bir vakıftan, bir başarı hikayesinden bahsediyoruz. Üyelerimiz, 25 yıllık burs eğitim imkanlarından yaralanan öğrencilerimizi kendi evlatları gibi görüyorlar. Taşa ve toprağa yapılan yatırımın ömrü bellidir, 50 ya da 100 yıldır. Ancak insana yapılan yatırımın ömrü nesilden nesle devam eder. Onun için eğitim eğitim,eğitim, insana daha çok yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitime ve insana yapılan yatırımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'da terörün belinin kırılmasında insana yapılan yatırımın büyük önem taşıdığını söyledi. - "Hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz" EKEV ve ERSİAD'ın gençlere yapılan yatırıma büyük önem verdiğini, kız öğrenci yurtlarının ve bursların bu konuda atılmış en güzel adımlar olduğunu vurgulayan Yıldırım, "15 sene önce bunları konuştuğumuzda hayal gibi geliyordu ama AK Parti gibi EKEV de hayalleri birer birer gerçeğe dönüştüren vakfın adıdır. Hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu. El ele vererek yaptıklarının daha iyisini yapmaya çalışacaklarını aktaran Yıldırım, "Unutmayalım mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmele erişmek hedeftir ama iyiyi de ıskalamamız lazım. İyiyi mutlaka başarmamız lazım. Hayırda hasenatta Erzincanlılar her zaman ön saflarda. Sağolun var olun." ifadelerini kullandı. EKEV'de hizmette, hayırda, hasenatta yarışın olduğunu, ihanete asla yer olmadığını belirten Yıldırım, "Bu vakıfta milleti için, ülkesi için aydınlık yarınları teslim edeceğimiz gençler yetişir. Bu vakıfta aklını kiraya vermiş hiçbir vatan evladı çıkmaz. Allah rızası için gençlerimize, geleceğimize yatırım yapmak istiyorum diyenler bu vakıfta yer alacak, sadece güzellikte hayırda yarışacaklar. Her şey şeffaf olacak. İşte Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı, böyle faziletli, böyle kutsi değerleri üzerinde yükselen bir yapıdır." diye konuştu.