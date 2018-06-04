Başbakan Yıldırım, Erzincanlılarla iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni sistem güçlü iktidarı, sürekli istikrarı garanti ediyor. Çünkü vesayetlerle, dayatmalarla hükümetler kurulmuyor, sandıkta inşallah 24 Haziran'da millet gidecek, oyunu verecek, sandıklar açılacak, Türkiye'yi kim yönetecek o gün belli olacak. Ankara'da o seymen oyunlarına mecbur kalmayacağız. İktidar sandıkta belli olacak, sandıktan sandığa millet kararını vermiş olacak" dedi. Başbakan Yıldırım, Wow Hotel'de Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı (EKEV) ile Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği (ERSİAD) tarafından düzenlenen iftar programında, 24 Mayıs 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. Hükümeti kurma görevini tevdi ettiğinde 45 gün geçmeden alçak FETÖ hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı. Türkiye'nin cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimiyle yüz yüze kaldığını aktaran Yıldırım, "Asker kılığına girmiş alçaklar, milletin tankını topunu tüfeğini mermisini, milletin asil evlatlarına gözünü kırpmadan çevirdi. 251 şehit verdik. 2 bin 193 gazimiz oldu. Ancak, liderimiz, Cumhurbaşkanımız milleti bu alçak kalkışma karşısında meydanlara davet etti, Hükümet olarak dik durduk, milletimizle bir olduk, beraber olduk, darbecilere darbeyi vurduk. Türk siyasi tarihinde imkansızı başardık. O gece Ay-yıldızlı bayrak inmedi, ezanlarımız dinmedi, demokrasimiz yaşamaya devam etti." diye konuştu.

- Terörle mücadele Bu olayın hemen sonrasında yaşanan terör saldırılarını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Terörle mücadele hem yurt içinde hem yurt dışında gittikçe büyük boyutlara ulaştı ve bir karar aldık. 'Yurt içinde terörle mücadeleyi savunma esaslı değil taarruz esaslı yapacağız' dedik. Yurt dışında da terörü yerinde yok edeceğiz dedik ve Ağustos'un 24'ünde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattık. Darbeden çıkmış, çok büyük darbe almış Türk Silahlı Kuvvetleri, El Bab'ta, Cerablus'ta Rai'de destanlar yazdı, terör örgütlerine hak ettiği cezayı verdi. Yurt içinde de taarruz esaslı mücadelemiz günden güne başarıyla sonuçlandı. Hatırlayın görevi aldığım ilk gün söylediğim bir cümle var; milletin içi rahat olsun, Türkiye'yi bu terör belasından kurtaracağız, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız' dedik. Elhamdülillah bugün bayrağımız Gabar Dağı'nda da Cudi Dağı'nda da Şemdinli'de de Hakuk'ta da Bestler Dereler'de de Ağrı Dağı'nda da dalgalanıyor. Devletin iradesi ve hakimiyeti yurdun her köşesinde var."

Türkiye üzerinde darbeyle sonuç alamayanların bu kez ekonomiyle üzerlerine geldiğini hatırlatan Yıldırım, "Yine hatırlayın 2016 Kasım-Aralık aylarında kur üzerindeki oyunlar 'Türkiye battı, Türkiye büyümeyecek, Türkiye 2017'de büyük bir krizle karşı karşıya kalacak' diyenlerin sesleri hala kulaklarımızda ama sizin evladınız, onun Hükümeti, değişimin riyasetinde hızlı bir şekilde kararları aldık, 'kriz gelecek', 'yerle bir olacak' dedikleri Türkiye, dünyada büyümede bir numaralı oldu yüzde 7.4 büyümeyi sağladık." dedi. - "Büyümenin neresi sanal?" Büyümenin sanal olduğunu iddia edenlerin bulunduğunu aktaran Yıldırım, "1 milyon 450 bin konut satılıyor 1 yılda. 2002'de 300 bine kadar konut satılıyordu. Neresi sanal? 9 bin traktör satılıyordu, 73 bin traktör satılıyor. Neresi sanal? Yani, bahane ararsan çok. Başarı ararsan kolay değil. Bahane her kişinin işidir, başarmak er kişinin işidir." diye konuştu. 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra "Bu iş böyle olmaz. Sürekli müdahaleler, sürekli önümüzü, arkamızı, yanımızı kontrol ederek bu hayatı sürdüremeyiz. Bir değişikliğe ihtiyaç var. Bu darbeleri, vesayetleri Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ihtiyaç var." dediklerini belirten Yıldırım, tarihi anayasa değişikliğine karar verdiklerini söyledi.

O dönemde de kendilerinin iş başında olduklarını aktaran Yıldırım, 2016 Aralık'ta MHP ile beraber tekliflerini TBMM'ye getirdiklerini ve ocak itibarıyla da genel kurulda anayasa değişikliğinin kabul edildiğini anlattı. Başbakan Yıldırım, kabul edilen değişiklikle 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti yönetim sisteminin değiştirildiğini ifade ederek, "Parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş. Yani, yönetimde sadeleştirmeye gittik. İki başlılığı ortadan kaldırdık." dedi. Yıldırım, 16 Nisan için kampanyaya başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti: "Neler söylediler neler. Cumhuriyetin temellerine dinamit koymamızdan tutun, Türkiye'nin bütün kazanımlarının yok olacağına kadar her şey söylendi. Biz yaptığımız işten emindik. Meydanlarda, vatandaşım bana hep şunu söyledi; 'Seni anlamıyoruz Başbakan, kendi koltuğunu yok etmek için gece, gündüz kendini parçalayan bir adam daha biz görmedik bu Türkiye'de. Sen ne biçim adamsın?' Ben de dedim ki 'Mesele memleket meselesiyse, mesele Türkiye meselesiyle bir Ali değil, bin Ali feda olsun.' Elhamdülillah milletimiz bize güvendi, bu sistem değişikliğine onay verdi. Eskiden cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapalı kapılar arkasında aday ararlardı. Dayatmalarla aday seçtirirlerdi. 2007'de yaşadığımızı unuttunuz mu? 367 icadını unuttunuz mu? Tilki fıstığı çıkardılar. 367 icadını önümüze koydular, 'Siz cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Çünkü milli egemenlik onların işine gelmedi. Biz de dedik ki; 'Vekiller seçemiyorsa asiller seçsin.' onu da millete götürdük. Millet de kararını verdi, Ağustos 2014'te Türkiye ilk seçilmiş Cumhurbaşkanını, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Hemşehrilerim seçti, sizin de büyük katkınız var. Allah sizden razı olsun."

- "Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan" Başbakan Binali Yıldırım, artık o günden sonra her şeyin değiştiğini dile getirerek, "Güçlü cumhurbaşkanı, güçlü başbakan. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımızla bizim aramızda hiçbir sorun olmaz ama bu sistem kardeşi kardeşe düşman eder. Onun için bu değişiklik mecburdu, yapmalıydık ve nihayet 16 Nisan değişikliğinin ilk uygulamasını 24 Haziran'da gerçekleştireceğiz. 24 iyi bir sayı değil mi? Uğurlu bir sayı. 24, altının ayarı, 24, Erzincan'ın plakası. 24, bir günün saati. İnşallah 24 Haziran, Türkiye'nin aydınlık yarınları için yeni dönemin adı olacak ve yeni dönemde inşallah milletimiz 16 yıllık kazanımıyla durmak yok, yola devam diyecek." diye konuştu. AK Parti iktidarı döneminde, 16 yılda Türkiye'nin 5,8 oranında üst üste büyüdüğünü, her yıl krizlere rağmen bunu gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "1924'ten 2002'ye kadar ortama büyüme 5,7. Şimdi sorabilirler, 'Yani yüzde 0,1 büyüme yapmışsınız, fark yapmışsınız bunun için mi böbürleniyorsunuz?' Ben size hesabı söyleyim, 1924'ten bugüne kadar eğer Türkiye AK Parti dönemi gibi 5,8 büyümüş olsaydı bugün milli geliri 2,6 kat daha fazla olacaktı. Başka deyişle 2,3 trilyon dolara ulaşacaktı, dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı. İşte hesap bu kadar basit. Bununla neyi anlatmaya çalışıyorum, istikrarı, güveni anlatmaya çalışıyorum. İşte yeni sistem güçlü iktidarı, sürekli istikrarı garanti ediyor. Çünkü vesayetlerle, dayatmalarla hükümetler kurulmuyor, sandıkta inşallah 24 Haziran'da millet gidecek, oyunu verecek, sandıklar açılacak, Türkiye'yi kim yönetecek o gün belli olacak. Ankara'da o seymen oyunlarına mecbur kalmayacağız. İktidar sandıkta belli olacak, sandıktan sandığa millet kararını vermiş olacak. Bu seçimlerde sadece cumhurbaşkanı önemli değil, aynı zamanda Meclis'in de güçlü olması lazım. Eğer Meclis'te farklı bir tablo olursa, bu sefer yine sorun devam eder. O bakımdan ne diyoruz; güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Hedefimiz budur, şiarımız budur. Ben hemşehrilerime güveniyorum ve hemşehrilerim 24 Haziran'da 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' diye karar verecekler, 'Durmak yok yola devam' diyecekler."