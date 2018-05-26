Başbakan Yıldırım, Erzurum'da

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'daki Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
Yıldırım, AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitingi sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Erzurum Havalimanı'na gitti.
Erdoğan'ı İstanbul'a uğurlamasının ardından havalimanından ayrılan Yıldırım, Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret edip dua okudu.
Yıldırım'a, ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra AK Parti Erzurum Milletvekili adayları da eşlik etti.
Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, AK Parti'nin düzenleyeceği 5. Geleneksel Ahde Vefa İftar Programı'na katılacak.
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