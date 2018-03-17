*Başbakan Yıldırım,

"(Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları) "Ama Afrin'dekiler işi bitirdi. Bir daha ki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın"

" Fırat'ın batısında da doğusunuda da hiç bir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Programa Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Yıldırım, konuşması sırasında "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları atılması üzerine "Ama Afrin'dekiler işi bitirdi. Bir daha ki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın" şeklinde konuştu. Konuşmasında gençlere seslenen Yıldırım, " 2019'a hazır mıyız gençler? Yeni bir desten yazacak mıyız? Arnavutköy'de çıtayı daha da yükseğe çıkaracak mıyız? Maaşalah Arnavutköy işi bitirmiş. AK Parti teşkilatları milletle buluşmasaydı bu hareket bu kadar başarılı olamazdı. Özellikle gençler size teşekkür ediyorum. Siz Türkiye'nin bugünüsünüz, yarınısınız, aydınlık geleceğimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi