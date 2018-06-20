Başbakan Yıldırım gençlerle buluştu

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Sakarya'da patilerinin kesilmesi sonrası bir yavru köpeğin ölmesi olayının tam bir vahşet olduğunu belirterek, "Bu olaydan sonra hayvanlarla ilgili kanunları tekrar gözden geçirdik. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun - takip edin - hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Hayvanlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayan, öldüren, cezalandıranlara çok ağır cezalar getiriyoruz." dedi. Başbakan Yıldırım, İzmir'deki temasları kapsamında bir otelde, kentteki Balkan dernekleri temsilcileri ve üyeleriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Daha sonra ilk kez oy kullanacak gençlerle buluşmak üzere Balçova ilçesindeki İnciraltı mevkisine geçen Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Başbakan Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla da yakından ilgilendi. İzmir Deniz Müzesi'nin yanındaki iskeleye demirleyen tekneye gençlerle birlikte binen Yıldırım, tekne demir alırken vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu tekneye deniz polisi de eşlik etti.

Tekneden Pasaport İskelesi'nde inen Başbakan Binali Yıldırım, Kordon'daki çim alan üzerinde AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği "Çay çiğdem bizden, sohbet sizden" etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtladı. Bir gencin Sakarya'da bir yavru köpeğin patilerinin kesilmesi ve ardından ölmesi sonrası hayvanlara şiddet uygulayanlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Yıldırım, hayvanların insan gibi can taşıdığını, İslam dininin nefes alan veren bütün yaratıkları kutsal gördüğünü, onların en ufak zarar görmesine engel olduğunu belirtti. - Hayvana şiddete karşı yeni düzenleme Karıncaların, kuşların ihyası için vakıf kurmuş bir medeniyetin evlatları olduklarına dikkat çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Hal böyleyken o Sakarya’da yaşanan, insanlıkla izah edilecek bir şey değil, cinayetin ötesinde tam bir vahşet. Bu olaydan sonra hayvanlarla ilgili kanunları tekrar gözden geçirdik. Sahibi olan hayvana bir şey yaparsanız cezası varmış, sahibi yoksa hiçbir şey gerekmiyormuş; eski kanun… Böyle bir şey olur mu? Şimdi bunu düzelttik, 2 gün önce kararnameyi imzaladık. Seçimlerden sonra en önce çıkacak kanun - takip edin- bu hayvanların korunmasına yönelik kanun olacak. Bunlara herhangi bir şekilde şiddet uygulayan, öldüren cezalandıranlara da çok ağır cezalar getiriyoruz."

- İşsizlik sorunu İşsizlik oranının düşürülmesi konusunda bir soruyu cevaplayan Yıldırım, Türkiye'de yaş ortalamasının oldukça düşük olduğunu, genç nüfusun bir fırsat ve aynı zamanda iyi değerlendirilmezse bir tehdide dönüşebileceğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da insanların duygularını sömüren bölücü terör örgütünün, elleri kalem tutması gereken gençlerin dağa gitmesine sebep olduğunu ifade eden Yıldırım, bu nedenle ömrünün baharındaki gençlerin hayatının yok olabildiğini vurguladı. Yıldırım, genç nüfusun işsizliğinin sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin sorunu olduğuna işaret ederek, "Genç işsizlik bugünden yarına hallolacak bir iş değil, eğitim süresinde çeşitli alanlara yönlendirmemiz lazım. Gençler üniversite kapısına gelmeden önce gençlerimizi ilgi alanlarına göre yönlendirmemiz lazım. Kimisi sanat, spor kimisi teknik meslek liseleri, moda, tasarım, bilişim gibi uzmanlık alanlarını çeşitlendirerek, Türkiye'nin gelecek ihtiyaçlarını görerek bir planlama yapmamız lazım." diye konuştu.

Orta ve uzun vadede meslek alanlarını çeşitlendirerek genç işsizliğe çözüm üretilebileceğini dile getiren Yıldırım, "Terörü ülkemizin gündeminden çıkardıktan sonra Doğu ve Güneydoğu'da yatırım artacak, batıya göç olmayacak, genç işsizliğin azalması için önemli bir başlangıç olacak." ifadelerini kullandı. Yıldırım, alın terinden ziyade akıl terinin fazla olduğu alanlara yatırım yapacaklarını, yerli otomobil projesi, yapay zeka, robot teknolojilerinin de bu alanlar arasında yer aldığını kaydetti. İzmir'deki Bilişim Vadisi projesinin de bu anlamda büyük önem taşıdığına işaret eden Yıldırım, "Orada gençlerimiz araştırma yapacak, patentler üretecek, Türkiye teknoloji alanında bir adım daha öne çıkmış olacak bunun için çok çalışmamız lazım, kendimizi belirli alanlarda uzmanlaştırmamız lazım." dedi.

\ - Demirtaş sorusu Bir gencin "Selahattin Demirtaş'ın kesinleşmiş cezası olmadan neden bu kadar uzun süre tutuklu olduğuna" ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "Onu bana sormayacaksın, mahkemelere soracaksın, ben mahkeme değilim. O kararı hakimler, mahkemeler veriyor." sözleriyle cevapladı.