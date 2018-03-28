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Başbakan Yıldırım: "Gümrüklerdeki personellerimizin çalışma saatlerini de buradaki işleyişe uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Yani 'Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle' dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Paraysa para, ne lazımsa bunu vere

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Gümrüklerdeki personellerimizin çalışma saatlerini de buradaki işleyişe uygun olarak yeniden düzenliyoruz. Yani 'Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle' dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Paraysa para, ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük."

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