Başbakan Yıldırım Hatay'da

HATAY (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırılarında hayatını kaybeden Ahmet Şanverdi, Rıfat Sinirli ve Fatma Avlar ile Suriye uyruklu Nadir Faris için kurulan taziye çadırını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekat Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, karayoluyla Reyhanlı ilçesine geçti.

Burada, Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Reyhanlı'ya yönelik roketli saldırılarda hayatını kaybeden Şanverdi, Sinirli, Avlar ile Faris için kurulan taziye çadırını ziyaret eden Yıldırım, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım'a ziyarette, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ile Hatay Valisi Erdal Ata da eşlik etti.