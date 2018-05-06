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Başbakan Yıldırım: "Hem iş emniyetini hem iş sağlığı tedbirlerini alacağız hem de küresel rekabette geride kalmayacağız, prensip budur. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık. Buna ihtiyacımız var. Kuralları koymak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Hem iş emniyetini hem iş sağlığı tedbirlerini alacağız hem de küresel rekabette geride kalmayacağız, prensip budur. Bunu başarmak için daha fazla eğitim, daha fazla tedbir, daha fazla farkındalık. Buna ihtiyacımız var. Kuralları koymak, meseleyi çözmüyor, önemli olan koyduğunuz kuralların uygulanabilir olması, uygulama kabiliyetinin olması ve uygulamanın dikkatle takip edilmesi."


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