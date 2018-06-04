BAŞBAKAN YILDIRIM HEMŞEHRİLERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Haber - Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincan Sanayici İşadamları Derneğinin düzenlediği iftarda hemşehrileri ile bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Yıldırım, "10 metrekarelik odalarda toplantı yapamazken burada 3 bin hemşehrimin bir araya gelebilmiş olması yaptığımız işin ne kadar hayırlı bir iş olduğunu ortaya koyuyor. Asırlara uzanan şanlı bir geçmişimiz var çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya bir kaderdir. Bu coğrafya bizim kaderimizdir" dedi.

"16 YILDA ÜLKEMİZİ 3.5 KAT BÜYÜTTÜK"

Başbakan Yıldırım, Siyasi, ekonomik, terör sorunlarının enerjimizin bir kısmını boşa tükettiğini belirterek, "2002 yılı milletimiz için bir milattır. Memleket sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlattığımız bu kutlu yürüyüşte 16 yılı geride bıraktık. Geçen 16 yılda hem kalkınma da hem büyüme de siyasi tarihindeki altın yıllardır. Ancak 16 yılda ülkemizi 3 buçuk kat büyüterek bu günlere getirdik ama bunları yaparken vesayetle, darbe girişimiyle, kumpaslarla da mücadeleyi elden bırakmadık. Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça, kalkınma için büyüme için milletimize hizmet için gayret ettik" diye konuştu.