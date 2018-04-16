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Başbakan Yıldırım: "Hiçbir dini, teröristin kimliği üzerinden karalamak biz Müslümanlara yakışmaz ve böyle bir şeyi de biz asla düşünmeyiz. Ancak, bu saygının karşısında saygı görmek Müslümanların da hakkıdır. Eylemcinin dini üzerinden İslami terör yaftas

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Hiçbir dini, teröristin kimliği üzerinden karalamak biz Müslümanlara yakışmaz ve böyle bir şeyi de biz asla düşünmeyiz. Ancak, bu saygının karşısında saygı görmek Müslümanların da hakkıdır. Eylemcinin dini üzerinden İslami terör yaftasıyla Müslümanları ötekileştiren bu İslamofobi belasına dur demek zamanı gelmiştir."

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