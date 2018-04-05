Başbakan Yıldırım: İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez arkadaşımız görevinin başındadır

Hakime TORUN - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da ekonomi ile ilgili bir toplantıda bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(MEHMET ŞİMŞEK'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARI) "İDDİALAR, DEDİKODULAR ANKARA'DA BİTMEZ. ARKADAŞIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir soruya Yıldırım, "İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da ekonomi ile ilgili bir toplantıda bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor" diye yanıt verdi.