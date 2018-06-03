Başbakan Yıldırım, iftarda medya temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. İftar Vahdettin Köşkü’nde verildi. .
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