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Başbakan Yıldırım: İlave tedbirlerimizi alıyoruz almaya devam edeceğiz (2)  

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:32 | Son Güncelleme

"'SERMAYEYE MÜDAHALE EDİLECEKMİŞ, PARALARA EL KONULACAKMIŞ' AKLA ZİYAN DEDİKODULAR YAYILIYOR"  Yıldırım, "Türkiye dik durduğu için milletinin, bölgedeki halkların hakkını hukukunu koruduğu için   hazımsızlık var.

"'SERMAYEYE MÜDAHALE EDİLECEKMİŞ, PARALARA EL KONULACAKMIŞ' AKLA ZİYAN DEDİKODULAR YAYILIYOR"
Yıldırım, "Türkiye dik durduğu için milletinin, bölgedeki halkların hakkını hukukunu koruduğu için hazımsızlık var. Yoksa ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var. Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir ülkedir hiç kimse Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapatmasını beklemesin. Öyle 'kur sabitlenecekmiş, kambiyo sistemi değişecekmiş, sermayeye müdahale edilecekmiş, paralara el konulacakmış' akla ziyan dedikodular yayılıyor" dedi.

"MAALESEF SEÇİME GİDERKEN SİYASİ RAKİPLERİMİZİN ZİL TAKIP OYNAMADIKLARI KALDI"
Yıldırım, "Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimizin zil takıp oynamadıkları kaldı. 'daha da artacak, artacak' artacak da sana ne fayda sağlayacak? İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır. Siyaset ayrı bir şeydir" dedi.

"KURDAKİ HAREKETLİLİK KONUSU GEÇİCİDİR, BİR DE KONJONKTÜRELDİR"
Başbakan Binali Yıldırım, döviz artışına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedbirlerimizi alıyoruz merak etmeyin. Göreceksiniz 2018 ilk çeyrek büyümesi de yüzümüzü güldürecek. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir. Hükümet olarak, Merkez Bankası üzerine deşeni yaptı yapmaya devam edecek. Enflasyon ile kavgamız mücadelemiz devam edecek. Para politikası ile ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek. Harcayacağımız her kuruşun bir karşılığını oluşturuyoruz. Buna göre kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. İş aleminin, vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Dedikodulara itibar etmeyin. Bizden duymadıkça, söylenen her şey tamamen tezvirat, yalan, iftiradır. Kötü niyetli çevrelerin ortaya attığı yalanlardır. Maalesef görüyoruz ki siyaset uğruna, bir adım öne çıkmak adına önemli görevlerde bulunmuş olanlar, bir çok yalanı dolanı dışarıdaki yatırımcılara anlatıyor. Türkiye hakkında kafa karıştırmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Ülkeye de bu siyaseti yapanlara da faydası yok."

Görüntü dökümü
-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar

Hakime TORUN / ANKARA (DHA)

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