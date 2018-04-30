Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladığını belirterek, bayramlarda emeklilere biner lira değil, iki maaş verilmesini istedi.

Hükümetin yaklaşan seçimler nedeniyle emeklilere ikramiye vermek zorunda kaldığını iddia eden Erdoğdu, şöyle devam etti:

BİNER LİRA YERİNE BİRER MAAŞ



"Sayın Başbakan sanki emekliye sadaka veriyor. Bayramda emeklilere bin lira ikramiye yetmez. Emeklilerimizin hakkı bayramlarda birer maaş ikramiyedir. Üstelik biz onlar gibi kaynak da sormuyoruz. Kaynağın, saraydaki inanılmaz israfın kısılması ve yandaşlara yapılan yolsuzlukların önlenmesiyle sağlanacağını biliyoruz. O nedenle biner lira ikramiyeden derhal vazgeçilerek emeklilerimize birer maaş ikramiye ödenmesi kararı alınmalıdır."

AK Parti'nin seçimlerden hezimetle çıkacağını gördüğü için CHP'nin vaatlerini gerçekleştirme telaşına düştüğünü ileri süren Erdoğdu, "Biz 2015'te emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz dediğimizde, 'Nereden bulacaksınız?' diyen AK Parti, yaptırdıkları anketlerden bekledikleri sonuçları alamayınca emeklilere biner lira vererek kandırmaya çalışıyor. Halkımız seçimlerde oylarının satılık olmadığını onlara gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.