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Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:49 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada verdiği müjdelere CHP'den ilk tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Geçmiş vaatlerimizi çalmış olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halkımızın sorunlarını biliyoruz, hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın emeklilere her yıl ramazan ve kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini açıkladığını belirterek, bayramlarda emeklilere biner lira değil, iki maaş verilmesini istedi.

Hükümetin yaklaşan seçimler nedeniyle emeklilere ikramiye vermek zorunda kaldığını iddia eden Erdoğdu, şöyle devam etti:

BİNER LİRA YERİNE BİRER MAAŞ

"Sayın Başbakan sanki emekliye sadaka veriyor. Bayramda emeklilere bin lira ikramiye yetmez. Emeklilerimizin hakkı bayramlarda birer maaş ikramiyedir. Üstelik biz onlar gibi kaynak da sormuyoruz. Kaynağın, saraydaki inanılmaz israfın kısılması ve yandaşlara yapılan yolsuzlukların önlenmesiyle sağlanacağını biliyoruz. O nedenle biner lira ikramiyeden derhal vazgeçilerek emeklilerimize birer maaş ikramiye ödenmesi kararı alınmalıdır."

AK Parti'nin seçimlerden hezimetle çıkacağını gördüğü için CHP'nin vaatlerini gerçekleştirme telaşına düştüğünü ileri süren Erdoğdu, "Biz 2015'te emekliye iki maaş ikramiye vereceğiz dediğimizde, 'Nereden bulacaksınız?' diyen AK Parti, yaptırdıkları anketlerden bekledikleri sonuçları alamayınca emeklilere biner lira vererek kandırmaya çalışıyor. Halkımız seçimlerde oylarının satılık olmadığını onlara gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

"HALKIMIZ SORUNLARINA ÇARELER BULDUĞUMUZU GÖRECEK"

Erdoğdu, hükümetin, "asgari ücrete zam" dediklerinde, düşündüklerinin ötesinde zam yapmak zorunda kaldığını, "taşerona kadro" dediklerinde ise yalan yanlış uygulamaya kalktıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Biz söylediğimizde 'Kaynak nerede? Hazineyi mi yağmalayacaksınız.' diyorlardı. Oysa kaynak ortada. Sarayın günlük 10 milyon liraya ulaşan israfının önüne geçilse, yandaşlara bağlanan musluklar kapatılsa bütün vatandaşlara hak ettiği ücretler ödenebilir. Bu bir tercih meselesi. Biz halkımıza dağıtmayı tercih ediyoruz, onlar bir avuç yandaşa dağıtmayı tercih ediyor. Seçim beyannamemizi açıkladığımızda tüm halkımız sorunlarına nasıl çareler bulduğumuzu görecek. Geçmiş vaatlerimizi çalmış olabilirsiniz ama gelecek hayalleri hala bizim. Biz halkımızın sorunlarını biliyoruz, hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yeni seçim bildirgemizi bekleyin." (AA)

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