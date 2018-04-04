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Başbakan Yıldırım: "İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği cevabı, muameleyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "İnancımıza, manevi değerlerimize yönelik saldırılar karşısında her zaman sağlam durun. Orada FETÖ'cülerle, bölücülerle, memleket düşmanı birtakım güruhlarla da karşılaşacaksınız. Sizlere güveniyoruz, onlara hak ettiği cevabı, muameleyi mutlaka yapacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun gençler, ülkemize kimsenin laf söylemesine müsaade etmeyin."

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