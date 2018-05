Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)

'BİNGÖL'ÜN BOĞAZ KÖPRÜSÜ'

Uçakla Diyarbakır'dan Bingöl'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, 1 nolu sentetik sahada hazırlanan iftar programına katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı iftar alanına vatandaşlar sıkı bir aramadan geçirildikten sonra alındı. Başbakan Yıldırım, iftar öncesi yaptığı konuşmada, açılışını yaptığı Çapakçur viyadüğünün, Bingöl'ün boğaz olduğunu söyledi. Viyadüğün Bingöl'e çok yakıştığını belirten Başbakan Yıldırım, "Bingöl'de nerdeyse boğaz köprüsü olan çok güzel bir köprü olmuş, Bingöl'e çok yakışmış" dedi.

'63 KARDEŞİMİZİN KATİLİ İSRAİL VE AMERİKAN YÖNETİMİDİR'

Diyarbakır'daki Kudüs mitinginden geldiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Diyarbakır'daki kardeşlerimizle, alçakça saldırıyı kınadık. Kudüs ilk kıblemiz, mukkades bir belde. Sadece Müslüman ve Hıristiyanlar'ın değil, 3 dinin buluştuğu, hoşgörünün, insanlığın merkezi. Ama İsrail yönetimi bu güzel beldeyi kana buladı. 8 yaşındaki bebekten, 70 yaşındaki neneye kadar herkesi gözlerini kırpmadan öldürdü. Bu vahşete de dünyanın efendisi olduğunu söyleyen Amerika, seyirci kaldı, teşvik de etti. Dolayısıyla Filistin'de şehit edilen 63 kardeşimizin katili İsrail yönetimi olmakla beraber, aynı zamanda Kudüs'e büyükelçiliğini taşımada ısrar eden Amerikan yönetimidir, ikisi de sorumludur. Bölgeyi kana bulamışlardır. İstikrarı, barışı malesef yıkmışlardır. Malesef Ramazan ayında böyle hazin bir tablo ile karşı karşışa geldi. Bir kaç yıl önce bu toraklarda dışardakı emperyalizmin proje olarak ürettikleri terör örgütlerinin birliğimize, kardeşliğimize ne kadar zarar verdiğini biliyosunuz. O terör örgütlerinin yerinde artık Ay Yılldızlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor hamdolsun rabbime. Hep birlikte başardık" diye konuştu.

EZAN OKUDU AMA BAŞBAKAN KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Başbakan Yıldırım, konuşmasını yaptığı sırada ezan okunmasına rağmen, "Bu arada ezan okundu, Allah orucunuzu kabul etsin. Bir taraftan iftarınızı açın, bir kulağınız da bende olsun" diyerek konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'te olduğunu kaydeden Yıldırım, Erdoğan'ın selamını getirdiğini aktardı.

"TERÖR OLMASAYDI BU BÖLGELER BİR KAT DAHA BÜYÜYECEKTİ"

Konuşmasında bölgede daha önce yaşanan terör olaylarına da değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Terör olmasaydı bugün, bu bölgeler bir kat daha büyüyecekti. Kaybolan zamanı geri getiremeyiz. Ama Bingöl'ün kalkınmasını, gelişmesini ve aradaki mesafeyi kapatmasını sağlayabiliriz. Yeterki barış olsun, kardeşlik olsun, huzur olsun, terör başımızın belası olmasın. Hamdolsun sizin dik duruşunuz ve hükümetimizin, devletimizin teröre karşı yürütüğü amansız mücadeleyle bu belayı ülkemizden defettik. Hatta ülkemizden de değil, aynı zamanda bu alçaklar Türkiye'de milleti rahatsız edemeyince, bu sefer Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde yapılandılar. Büyük, dost bildiğimiz devletler de bunlara yardım ettiler, destek verdiler, silah verdiler. Ama bu millet Çanakkale'de, Dumlupınar'da ve Sarıkamış'ta nasıl düşmana 'dur' dediysek, nasıl gözünü kırpmadan şehadete yürüdüysek, aynı zamanda Fırat kalkanı ile Afrin operasyonu ile başımıza bela olan YPG, PKK, DEAŞ gibi proje örgütlerinin ipi aynı elde. Kim bunlara destek verse onun işini görürler. PKK'nın Kürt kardeşlerimle ilgili bir işi yok. Bu lükenin birliğine, kardeşliğine zarar veriyorlar. Terör örgütünün yaptığı yıkım ve bölücü faaliyetler var ortada. Bingöl yakın tarihimizde her zaman bayrağına sahip çıkmıştır, vatanına sahip çıkmıştır, birliğine, beraberliğine sahip çıkmıştır. Asla teröristlerin bizi rahatsız etmesine, insanların arasına girmesine izin vermemiştir. Çünkü Bingöl halkı dinini, bayrağını, devletini seven, değerli kardeşlerim; niye kavga edeceğiz, niye anlaşmayacağız? Anlaşmamız için çok sebbebimiz var, kavga için hiç sebebimiz yok. Gelecek hepimizin, yavrularımızın geleceği. 2023 hedefine Türkiye'nin büyük hedeflerine yönlendirmeliyiz. Daha çok iş, aş imkanı sağlayacağız."

"700 MİLYON LİRALIK SÜT TESİSİNDE 5 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK"

Bingöl'e eli boş gelmediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Bugün elimiz boş gelmedik. 2 tane müjdemiz var. Bingöl'e büyük bir süt entegre tesisi kuruyoruz, bunun kararını imzalayarak geldim. Bir işadamımız 700 milyon liradan fazla yatırım yapacak ve 5 bin kardeşimize iş, aş sağlayacak, hayırlı olsun. İmzaladık, kararını aldık bugün resmi gazetede yayınlandı. Ülkemde taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Burada süt entegre tesisi, fabrikalar kurulunca tabiatıyla hayvancılık, sütçülük gelişecek. Bingöllü vatandaşlarımız bundan kazanacak. Siz kazanınca da Türkiye kazanacak, Türkiye büyüyecek, daha da gelişecek. Gençlere daha güzel bir gelecek olacak. Tarım Bakanlığımız da süt ile lgili yeni prim uygulamasını başlattı. Yüzde 100 süt alım primleri arttı, hayırlı uğulru olsun. Artık süt üretecileri daha fazla emeklerinin karşılığını alacak" ifadelerini kullandı.

"BU SEÇİM FARKLI OLACAK

24 Haziran seçimlerine de kısaca değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzde bir seçim var. Bir ay var. Sandığa gideceğiz. Bu seçim diğerlerinden biraz farklı. Aslında Bingöl bu seçimin kararını 16 Nisan halk oylamasında verdi. Cumhurbaşkanlığı halk sistmine evet diyerek, bu yolu açtı. 24 Haziran sadece bu işin uygulaması. Sandığa gideceğiz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın inşallah seçeceğiz, sizin desteklerinizle seçeceğiz" dedi.