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Başbakan Yıldırım: "İş hayatının tarihsel gelişimine baktığımızda iş kazalarının yüzde 80-85, insan hatasından, insan unsurundan kaynaklandığını görürüz. İnsan hatasını önleyecek bir makine hala bulunabilmiş değil. O yüzden yatırımı insana yapmamız gereki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "İş hayatının tarihsel gelişimine baktığımızda iş kazalarının yüzde 80-85, insan hatasından, insan unsurundan kaynaklandığını görürüz. İnsan hatasını önleyecek bir makine hala bulunabilmiş değil. O yüzden yatırımı insana yapmamız gerekiyor."


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