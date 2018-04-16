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Başbakan Yıldırım: "İslam karşıtlığı ile mücadele ancak her türlü çifte standarttan, maksatlı propagandalardan, ön yargılardan vazgeçilerek sağlıklı bir şekilde yürütülebilir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "İslam karşıtlığı ile mücadele ancak her türlü çifte standarttan, maksatlı propagandalardan, ön yargılardan vazgeçilerek sağlıklı bir şekilde yürütülebilir."

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