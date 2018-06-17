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Başbakan Yıldırım: "İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir."


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