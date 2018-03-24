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Başbakan Yıldırım, İzmir’de bıçaklı saldırıda şehit olan polisin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de görevi başındayken şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in Gaziantep’teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de görevi başındayken şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in Gaziantep’teki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinin ardından şehit Çelik’in Şahintepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik ve yakınları tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, ziyarette şehidin ailesine başsağlığı diledi. Ziyarette, Yıldırım, baba Ahmet Çelik’e Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yer aldığı ziyarette şehit Çelik için dualar okundu.

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