Başbakan Yıldırım, İzmir'deki Allianz kampüsünü açtı

Taylan YILDIRIM-Davut CAN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim startını vermek için geldiği İzmir'de, Allianz sigortaya ait kampüsün açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devem ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran'da ülke olarak sandığa gidip, ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız" dedi.

Sigorta, finans ve bireysel emeklilik sektörlerinde faaliyet gösteren Allianz, bünyesindeki farklı birimleri İzmir'in Gaziemir ilçesinde kurduğu kampüste topladı. 27 milyon Euro'ya mal olan 1100 çalışan kapasiteli kampüs, 17 dönüm arazi üzerine kuruldu. Başbakan Binali Yıldırım da çalışanlarının büyük bir bölümünün İzmir'den istihdam edildiği kampüsün açılışını gerçekleşirdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, parti yöneticileri, milletvekilleri ile şirket yöneticisi ve çalışanları da açılış törenine katıldı.

Törende açılış konuşmasını Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Coqui yaptı. Coqui'den sonra Allianz Grubu İcra Kurulu Başkanı Oliver Baete ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuştu. Aziz Kocaoğlu, "Şirket yöneticilerine, Türkiye'nin parlayan yıldızı, en çok yaşanmak istenen kent İzmir'e hakkını verdikleri ve hissettikleri için teşekkür ediyorum. Verdikleri doğru yatırım kararı, Türkiye operasyon merkezini İzmir'e taşımalarıdır. Son yıllarda özellikle İstanbul'dan İzmir'e yoğun bir beyaz yakalı göçü var. Bizler hormonlu değil organik büyümeyi sürdürüyoruz. Böyle bir kentin belediye başkanı olmak ise benim için en büyük gururdur" dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan sonra kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, "Bakan olduktan sonra İzmir'e ilk kez geliyorum. Bu kampüsün hem yarattığı istihdam hem de kadın yöneticiye teslim edilmesinden dolayı memnun oldum. Bizim için önemli olan yeni başlangıçlar, yeni hikayeler. Yeni başlangıcın hayırlı olmasını diliyorum. Allianz ailesinin bundan sonra da gelişip Türkiye ile birlikte paralel büyüyeceğine inanıyorum. Kampüsün çalışan dostu olarak dizayn edilmesinden de mutluluk duyuyorum. İŞKUR'la güçlü bir işbirliği gerçekleştirildi" dedi.

'BUGÜN İŞBAŞI YAPTINIZ, EĞLENMEK HAKKINIZ'

Başbakan Binali Yıldırım da konuşmasına, "Bugün işbaşı yaptınız, eğlenmek hakkınız" sözleriyle başladı. Siyasetçilerin konuşmayı sevdiklerini ve sermayelerinin de konuşmak olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Burada çalışacaklara başarılar diliyorum. Yaklaşık 120 milyon liralık bir yatırım. Güzel bir tesis olmuş. Sosyal yaşam için çalışma hayatı için çok güzel mekanlar yapmışlar. Kısa sürede de tamamlamışlar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İzmir'e iş, aş sağlayan herkesin, başımız gözümüz üzerinde yeri var" diye konuştu. İzmir'in gelişmesine büyümesine istihdama katkı sağlayan her girişimin arkasında olduklarını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Olmaya da devam edeceğiz. Her yapılan yatırım, Türkiye için kalkınma demek, iş demek, refah demek. Allianz grubu bölgesel istihdama da katkı sağlıyor. Verdiğimiz desteklerin bundan böyle de artarak devam edeceğini bilmenizi istiyorum" dedi.

'KÜRESEL YATIRIMCININ İLGİSİ TESADÜF DEĞİL'

Küresel yatırımcıların Türkiye'yi tercih etmelerinin tesadüf olmadığını da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:

"Neden tercih ediyorlar, çünkü Türkiye'de 15 yıldır istikrar var, güven var. İspanya'daydım, orada yatırımcılar Türkiye için can atıyor. Neden? Türkiye coğrafyası ve hitap ettiği etrafındaki ülkeler bakımından yatırıma çok cazip bir yer. Türkiye'den 3.5 saat uçuşla 60 ülkeye varıyorsunuz. 1.5 milyar insanın yaşadığı 30 trilyon dolar bir hasılanın olduğu bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'ye yatırım sadece Türkiye'ye yatırım demek değil. Ortadoğu'ya, Kafkaslar'a, Afrika'ya Balkanlar'a yatırımdır. Dolayısıyla Allianz grubu güzel bir iş yapmış."

'SEÇİM GÖNÜLLERDEN AĞIZA GELİNCE, LAF SOKAĞA İNİNCE YAPACAK BİR ŞEY YOK'

Türkiye'nin her türlü iç ve dış spekülasyonlara rağmen yüzde 7.4 net büyümeyle G20 ülkelerinin birincisi olduğunu da söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bütün o değerlendirme kuruluşları falan da hepsi ters köşe oldu. 2018 yılında da büyümeye devam ediyor, devam edecek. Çünkü Türkiye ekonomiyi üretim olarak görüyor, istihdam olarak görüyor ve ticaret olarak görüyor. Yenilikçi anlayışımızı hiçbir zaman arka plana atmadan bugünlere geldik. Şimdi de uzlaşıyı ön palana alıp seçim kararı aldı. Aslında 1.5 yıl seçim yapmayabilirdik. Seçim gönüllerden ağıza gelince, laf sokağa inince yapacak bir şey yok, işi uzatmamak lazım. Defalarca, seçim zamanında yapılacak dememize rağmen, siyasi partilerimizin bazıları hemen seçim söylemlerini sürekli devam ettirdiler. Yatırımcı için öngörülebilirlik her şeyin önünde gelir. Seçim lafı ortada dolaşmaya başladı mı herkes beklemeye geçer. Bundan kim kaybeder, ülke kaybeder. Onun için bu meseleyi gündemden çıkarmaktan başka çare yok. 24 Haziran'da ülke olarak sandığa gidip ülkenin gelecek 5 yılını yeniden başlatmış olacağız. Bu seçimin bir özelliği var, yeniliği var. İlk defa iktidar sandıkta seçmen tarafından belli ediliyor. Önceki dönemlerde parlamenter sistemlere vekiller seçilir ama ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermezdi. Aklındaki seçtiği Ankara'ya gidince iktidar olmadığını görünce hayal kırıklığına uğrardı. Şimdi işi sandıkta hallediyor. Kendisini temsil edecek vekilleri de seçiyor, Ankara'ya iş bırakmıyor" dedi.

'SİGORTACILIK BİR PLANLAMA İŞİDİR'

Sigortacılığın Türkiye'de yavaş yavaş geliştiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Sigortacılık bir planlama işidir. Binbir zahmetle bir şey alıyorsunuz. Onun başına bir şey geldiği zaman toparlayamıyorsunuz. Sigorta olduğu zaman araba kaza mı yaptı, çalındı mı huzurunuz kaçmıyor. Sigortacılık havaya, boşuna verilen para gibi gelebilir ama ihtiyacınız olduğu zaman, yanında olduğu zaman güveniniz kaçmaz. Bu kadar anlaşılır reklamınızı kimse yapamaz, üstelikte bedava. İzmir her şeyin en güzeline sahip" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bazı ülkeleri de eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, "Bazı dost bildiğimiz ülkeler, Suriye, Irak sınırı boyunca terör çemberi oluşturmaya çalışıyor. Ama yanlış hesap yaptılar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ile bu çemberi kırdık. Hayalleri de yerle bir ettik. Kimsenin düşmanı değiliz ama ay yıldızlı bayrağımıza, toprağımıza 81 milyonun kardeşliğine göz dikenin gözünü çıkarmasını da biliriz" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Allianz kampüsünün açılışını yaptı. Sonrasında bir de zeytin ağacı diken Başbakan Yıldırım, kampüsten ayrıldı.