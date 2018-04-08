Başbakan Yıldırım Kabil'de Mehmetçik'le buluştu

Yıldırım, Komutanlıkta, ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanı ve NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral John Nicholson'ı kabul etti. Daha sonra ATGK Komutanı Tuğgeneral Tayyar Aydın ile görüşen Yıldırım, Aydın'dan birliğin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, şeref defterini imzaladı. Buradan Birliğin helikopter hangarına geçen Yıldırım, askerlerle buluştu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Komutanlığın önünde, beraberindeki Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım, resmi temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitti. Burada, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaret eden Yıldırım, birliğe gelişinde askerler tarafından karşılandı.

Mehmetçik'e hitap eden Başbakan Yıldırım, Kabil'deki askerlerin başarılardan duydukları gururu ifade etti. Kabil'deki Mehmetçik'in görevinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatlarındaki silah arkadaşlarının yaptığı görevlerden farklı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, ülkede barış, huzur, refah için vardır. Bosna'da derdimiz barıştır, Kosova'da tek meselemiz barıştır, Somali'de, Irak'ta, Katar'da ve burada Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamaktır. Bizim askerimiz Suriye'ye El Bab'a, Afrin'e aynı şekilde barış için gitmiştir, barış için vardır." diye konuştu.

Yıldırım, Türk askerinin gittiği yerlerin halkı tarafından da sevinçle karşılandığını, hüsnükabul gördüğünü belirterek, "Afganistan'da dost ve kardeş ülkede ay yıldızlı bayrağımızın buranın halkı üzerinde nasıl olumlu etki yaptığını biz en başta yabancı devlet adamlarından duyuyoruz, bununla da gururlanıyoruz." ifadesini kullandı.

- "Afgan halkının yanında olmak bizim için tarihi bir sorumluluktur"