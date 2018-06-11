Başbakan Yıldırım: Kandil'deki inlerini başlarına geçireceğiz (2)

İZMİR'DE 35 PROJEDEN BİRİSİNİ DAHA AÇTI

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu sırada açıkladığı 35 projenin en önemlilerinden birisi olan Sabuncubeli Tünelleri'nin açılışını yaptı. Açılış töreninde 'İzmir Türkiye'nin gözbebeğidir' diyen Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir refahı, Türkiye'nin refahıdır. Ege'nin mutluluğu Türkiye'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller İzmir'e Manisa'ya hatta İstanbul'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak. Ege'nin insanlarına büyük kolaylık rahatlık getirecek. İzmir Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle beraber hem mesafe kısalacak, hem daha az yakıt yakılacak hem de daha az çevre kirliliği olacak" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın ardından kürsüye çıkan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ise tünelle ilgili teknik bilgiler verdi.

"EVLİYA ÇELEBİ'NİN HAYALİYDİ"

Hem İzmir-Manisa arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek hem de en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan, bir tüp uzunluğu 4 bin 65 metre olan, tünelin açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Evliya Çelebi'nin dört yüz yıl önce hayal ettiği korkunç Sabuncubeli dediği Sabuncubeli tünellerini açıyoruz. Duyduk duymadık demeyin, bir hayal daha gerçeğe döndü. Bu büyük eseri bölgeye kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tünellerin açılışıyla beraber değişik yerde 5 tane canlı bağlantımız olacak. Orada da açılışlar yapacağız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını müjdeleyen Sabuncubeli tüneli hayırlı uğurlu olsun. İzmir'in, Manisa'nın güzel insanları, İzmir'in milletvekili olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.

"İZMİR TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİDİR"

İzmir Türkiye'nin gözbebeğidir diyen Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir refahı, Türkiye'nin refahıdır. Ege'nin mutluluğu Türkiye'nin mutluluğudur. Açılışını yaptığımız bu tüneller İzmir'e, Manisa'ya hatta İstanbul'a kadar olan bölgeye nefes aldıracak Ege'nin insanlarına büyük kolaylık, rahatlık getirecek. İzmir-Manisa yolunu günde 40 bin araç kullanıyor. Bu tünellerle beraber hem mesafe kısalacak, hem daha az yakıt yakılacak hem de daha az çevre kirliliği olacak. Hizmet aşkıyla dağları delmeye, gönüllere yol yapmaya, mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. 16 yıldır ilk günkü heyecanımızdan milim şaşmadan Türkiye'nin dört bir yanına hizmetler götürüyoruz. Hedef Türkiye'yi lider ülkeler arasına sokmaktır. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile başaracağız. Milletin adamıyla başaracağız. İnşallah bu ay iki tane bayramımız var. Sevgili İzmirliler, birisi Ramazan Bayramı biri de 24 Haziran bayramıdır. Bayramı kutlamaya hazır mısınız? Milletin adamını cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Maşallah size yakışan da bu" dedi.

'YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR'

Geçen 16 yıl içinde yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu çok iyi biliyorsunuz diyen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletin hayallerini yine milletten aldığımız güçle gerçeğe dönüştürdük. Yaptığımız yatırımlar aslında geleceğe yaptığımız yatırımlardır. Tünel hayata geçen yüzlerce projeden sadece bir tanesi. Çarşamba günü Türkiye'nin en uzun tünellerini, Ovit tünellerini, cumhurbaşkanımız açacak. Bir hayal daha gerçek olacak. Bu tünel hayat kurtaracak, rampalarda, virajlarda kazaların önüne geçilecek ve böylece trafik kazaları azalmış olacak. Yuvalar yıkılmayacak, insanlarımızın hayatı sönmeyecek. Bazıları orada burada iş yapamazlar. Yapılan işe de karşı çıkıyorlar. Tüneli yaptık. Artık bunu gözden kaçırmanın imkanı yok artık. Bu kez de 'Yaptılar ama paralı' diyorlar. Bu tüneller paralı olmayacak, bedava olacak."

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasından sonra 5 projenin açılışını bu yerlerle canlı bağlantı kurarak yaptı.

KLASİK ARABALARLA TÜNELİ GEÇTİ

Törenden sonra Başbakan Binali Yıldırım, 1957 model Playmouth Sowoy marka gümüş renkli aracı kullanarak tüneli geçtikten sonra iftarın yapılacağı alana hareket etti.

ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın çıktığı ihaleyle, 2011 yılının Eylül ayında projeye yap-işlet-devret modeliyle başlandı. Ancak daha sonra tüneller, ikinci ihaleden sonra kamu kaynaklarıyla tamamlandı. Projede 4 bin 65 metre uzunluğundaki iki tünel ile 2 bin 530 metrelik bağlantı yolları tamamlandı. Projeyle birlikte Sabuncubeli'ndeki yüzde 9,5 olan eğim, tüneller sayesinde yüzde 1,5'e indi, 14 viraj da ortadan kaldırıldı. Ramazan Bayramı'nda da kullanılacak olan tünellerin, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişlerde sanılanın aksine sürücülerden para alınmayacağı açıklandı.

Taylan YILDIRIM - Davut CAN / İZMİR, (DHA)